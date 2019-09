Barbón dice que no entiende Asturias sin una industria potente e insiste en que lo de Vesuvius "es capitalismo salvaje"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón ha protagonizado este lunes un desayuno informativo en Madrid, en el que se ha referido, en respuesta a las preguntas de los asistentes, al futuro industrial de la región y sobre la afectación de la transición energética a las empresas ubicadas en el Principado. Así el presidente asturiano ha dejado claro que "no entiende Asturias sin una industria potente".

No obstante Barbón ha manifestado que no todas las crisis de las empresas industriales en Asturias se deben a los mismos factores y ha añadido que por ejemplo en el caso de la situación de Vesuvius no se trata de una cuestión que tenga que ver con los costes energéticos sino que se trata de un "ajuste económico porque quiere tener mayores ganancias y como no hay ninguna limitación jurídica porque un Gobierno de España las eliminó pues quiere trasladar su producción a Polonia".

"Es lo que yo llamo, aunque algunos se echen las manos a la cabeza, el capitalismo más salvaje", ha indicado Barbón, que ha insistido en que esta situación nada tiene que ver con la transición energética y que ha reiterado que "no entiende Asturias sin una actividad industrial muy potente".

En cuanto a reciente venta de Alcoa, Adrián Barbón ha defendido el "rigor con el que trabajó el Ministerio para lograr una solución para la factoría".

Otra de las preguntas planteadas se ha referido al impuesto de Donaciones y Sucesiones y afectación en la región. Sobre esta cuestión Barbón ha destacado que en Asturias, con datos reales "únicamente pagan dicho impuesto 200 declarantes de más de un millón de habitantes".

Ha vuelto a defender que la región cuenta con unas de las mejores redes sanitarias y educativas del estado, por eso se ha preguntado "a qué gastos se quiere renunciar". "Todavía no he encontrado a nadie que me diga de que servicios quitamos dinero", ha dicho Barbón, que ha vuelto a criticar la competencia fiscal entre comunidades.

DISCURSO INICIAL

En su intervención inicial Barbón ya se refirió a uno de los que a su juicio es el mayor desafía al que se enfrenta la región: el desafío demográfico y ha asegurado que, contra lo que a menudo se sostiene, no es exclusivamente una derivada de la crisis.

"Contamos con el Plan Demográfico elaborado el anterior mandato, hemos nombrado un comisionado, estamos abiertos a considerar medidas tributarias y tomar ejemplo de lo hecho en otros países. Y en esta legislatura vamos a plantarle cara y reducir la brecha digital que existe entre el mundo urbano y el mundo rural. No iremos con anteojeras en la política demográfica, lo subrayo, sino dispuestos a sopesar con rigor todo tipo de propuestas sensatas".