La Corporación Municipal rechaza 'reeditar' el modelo de presupuestos participativos

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal ha rechazado este martes la propuesta de Foro para reanudar los presupuestos participativos. Solo Foro y Ciudadanos votaron a favor, en contra PSOE e IU y se abstuvieron Podemos-Equo, PP y Vox.

Sobre esta propuesta, la concejala de Hacienda. Marina Pineda, ha avanzado que habrá que ir "paso a paso y con rigor" y se ha mostrado a favor de potenciar los Consejos de Distrito en vez del modelo anterior de presupuestos participativos.

Pineda ha incidido en que es "materialmente imposible" incluir una partida de presupuestos participativos, por lo que se hablará en los consejos de distrito. Al tiempo, ha aprovechado para acusar a a Foro de "dar carpetazo" a presupuestos participativos en el mandato anterior.

La concejala de Foro, Monsterrat López, ha defendido estos presupuestos participativos y ha lamentado que una vez más PSOE e IU se hayan puesto de acuerdo en "eliminar" la participación ciudadana. Ha recalcado que no piden que repitan el modelo, del que reconocen aciertos y errores, ni hablan de cantidad concreta.

Sobre este tema, el concejal de IU-IAS, Aurelio Martín, ha señalado, sobre los presupuestos participativos, que "lo nuevo no funcionó y lo que no era nuevo dejó de funcionar", con referencia a los Consejos de Distrito.

Ha recriminado, unido a ello, que en la plataforma 'online' de estos presupuestos se animaba a los vecinos a competir entre ellos para tener inversiones en sus barrios ,y lo mismo incluso entre colegios.

Para él, los presupuestos participativos deben ser una herramienta de cooperación ciudadana y Foro la convirtió en una de competición. Sí que se ha mostrado a favor de hacer un debate para definir qué herramientas de participación son las mejores.

En cuanto al resto de grupos, desde Podemos-Equo se ha incidido en que hay obras sin ejecutar aún de los presupuestos participativos pasados, mientras que los Consejos de Distrito llevan dos años sin convocarse.

También se ha llamado la atención sobre la escasa participación de gijoneses, algo que la concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez ha atribuido a que el Ayuntamiento no supo transmitir la información y fomentar la participación. A esto ha añadido que hay pendientes las reformas del Plan Director de Participación y la reforma del Reglamento de Participación, entre otros.

El PP ha apostado por ser "muy escrupuloso" cuando se habla de dinero público, a lo que ha defendido que estos presupuestos participativos deben tener una base y una articulación, mientras que ha criticad que obras millonarias se decidan por muy pocas personas. Vox, por su parte, ha mostrado muchas dudas sobre el tipo de modelo de participación ciudadana.

PLUSVALÍA

En el Pleno, por otro lado, no ha salido adelante una proposición de Vox para suprimir la plusvalía. La iniciativa solo ha sido votada a favor de Vox, en contra por PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo e IU, y se han abstenido Foro y PP.

El portavoz de Equo, Eladio de la Concha, ha advertido de que se puede estar dando una doble carga impositiva, al tiempo que ha incidido en que no ha habido incremento cuando desde 2007 todo valor inmobiliario de la ciudad está a la baja.

Y frente a las críticas del resto de grupos sobre de dónde se van a sacar los 15 millones de euros que se dejarían de recaudar, ha dado ejemplos de dónde se puede recortar. Sobre esta cuestión, ha indicado que el coste del comedor va a subir un 39 por ciento por solo ofrecer un día comida ecológica, mientras que se va a comprar también ocho autobuses que tienen que ser híbridos, pasando de 200.000 a 300.000 euros de coste.

A esto ha sumado que se han subido los sueldos de toda la Corporación y de los gastos de los grupos municipales. "El presupuesto se puede bajar de muchas maneras", ha defendido De la Concha, quien ha remarcado que el Ayuntamiento debe planificar y hacerlo "con exquisita pulcritud, rigor y mirando la economía del ciudadano". "La gente lo está pasando muy mal", ha asegurado.

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, si bien ha reconocido que habrá que buscar soluciones, ha adelantado que no van a suprimir una recaudación de 15 millones de euros, que afectaría mucho a la recaudación municipal.

Ha recalcado, eso sí, que este ayuntamiento deja en suspenso el cobro siempre que se acredite que no hubo incremento patrimonial, aunque ha recalcado que no es fácil determinar este hecho por la falta de regulación. Ha precisado, sobre esta cuestión, que el hecho de vender por debajo del precio de compra no es lo mismo que no tener incremento patrimonial. Por todo ello, ha pedido a De la Concha a que "no caiga en la demagogia fácil".

Por parte de IU-IAS, su portavoz, Aurelio Martín, ha recalcado que la plusvalía grava la transmisión de patrimonio y, al igual que el edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo han visto "imposible" renunciar a esa recaudación. Pérez Carcedo, en este sentido, ha incidido en que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar la pérdida de estos millones.

Eso sí, ha señalado que habrá que ver que se entiende con ganancia o no, a lo que ha recalcado que el Ayuntamiento ya tuvo que pagar 582.000 euros para devolver ya por plusvalías indebidas. Para Ciudadanos, es más fácil paralizar el cobro en caso de duda, a lo que ha dejado claro, respecto a la propuesta de Vox, que no van a votar "a favor de experimentos fiscales".

Por su parte, la concejala de Foro Ana Braña se ha mostrado en contra ya que sería "incoherente" con lo que hacían cuando gobernaban. Ha remarcado que la plusvalía es uno de los recursos más importantes del Ayuntamiento, pero sería "irresponsable" no decir de dónde se recortarían esos millones.

Unido a ello, ha considerado "injustificado" que no se haya modificado aún la regulación para dar cumplimiento a la sentencia judicial que suprimía este impuesto cuando no había incremento patrimonial. Ha aducido la abstención de su grupo, al ser un tema que se puede debatir con las Ordenanzas Fiscales.

Por su lado, la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, ha apelado a la legislación y la jurisprudencia referente a que cuando no hay aumento del valor patrimonial no se cobre. Aún así, ha considerado una "temeridad" el no hacer la liquidación sin que se sepa cómo va a quedar la normativa final.

En el caso del PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha defendido que su grupo municipal presentó propuestas "sensatas, no imposibles" respecto a la plusvalía, con referencia a eliminar en caso de herencias cuando sea la vivienda habitual.

Ha alertado, eso sí, que hay 94 recursos pendientes que se resolverán en 2020/2021, por lo que probablemente haya que devolver más dinero por plusvalías indebidas.

Por otra parte, en el Pleno se ha aprobado una modificación del Patronato Deportivo Municipal de 125.000 euros para la convocatoria de ayudas a clubes de fútbol base. De igual modo, se ha aprobado una modificación del Ayuntamiento de 20.000 euros para un proceso de digitalización del diario El Comercio, de 78.000 euros para gastos electorales, 40.000 para personal y casi 54.000 euros para obras.