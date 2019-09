25 de septiembre de 2019

Cuesta resta valor a las críticas de Somos y las atribuye a su "animadversión" a todos los empresarios

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, ha salido este miércoles al paso de las críticas del grupo municipal de Somos, que le criticó por compatibilizar su puesto con su trabajo en determinadas empresas. A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad que ha apuntado Somos de impugnar esa compatibilidad, Cuesta ha dicho que todo lo ha realizado de acuerdo a la legalidad y con el informe en conformidad de la secretaría general del Ayuntamiento.

A juicio de Cuesta, lo que ocurre es que Somos (marca local de Podemos) demuestra con este tipo de comportamientos la "animadversión" que tienen a todos los empresarios. "Creo que no entienden que en este mundo hay empresarios ni que haya personas que se dediquen a la actividad empresarial", ha comentado.

Según el concejal de Economía, impedir a las personas que tienen responsabilidades en empresas acceder a puestos políticas, limitaría mucho la incorporación de personas nuevas con capacidad de gestión en las instituciones.

"Esto denota su animadversión al papel del empresario , porque cualquier cuestión que atañe a la empresa lo haden desde el punto de vista negativo", ha señalado. Ha explicado que en su caso solicitó la compatibilidad para seguir en dos empresas no para dirigirlas, sino como administrador para poder acometer, entre otras cosas, el pago de las nóminas. En una tercera empresa en la que participaba causó baja.

Javier Cuesta ha dicho además que su labor en el Ayuntamiento está apoyada en "hechos objetivos" y que es cuantificable cuál es su dedicación a la gestión municipal y cuál es la de los concejales de Somos. En este punto ha dicho que hay concejales que tienen concedida un 75% para actividad municipal, pero que su presencia en el consistorio está por debajo de esa tasa. "Deberían ser consecuentes y dedicar al menos el 75% de su jornada a trabajar para el ayuntamiento y no para otras actividades, que no sabemos cuáles son porque no les vemos por aquí", ha rematado.