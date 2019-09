19 de septiembre de 2019

De la Encina (Puertos del Estado) defiende respetar la presunción de inocencia y honorabilidad de Rexach y Díaz Rato

GIJÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, ha destacado este jueves en Gijón, respecto al inicio del juicio sobre posibles irregularidades en las obras de ampliación de El Musel, que confía "plenamente" en la presunción de inocencia y la honorabilidad

de los ex directivos portuarios enjuiciados.

Es por ello, que en tanto la Justicia no determine acerca de su culpabilidad o no, sigue defendiendo la presunción de inocencia y la profesionalidad de ambos, con referencia al ex presidente y director de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida en este día en Gijón, con la presencia de 28 presidentes portuarios y 46 puertos.

Al juicio se ha referido también el presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, quien también ha abogado por que debe prevalecer la presunción de inocencia. Asimismo, ha apuntado que respetan la Justicia y están para colaborar con ella.