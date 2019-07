10 de julio de 2019

IU apoyará la investidura de Barbón en base a unos principios que "marcan líneas para un acuerdo de legislatura"

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La FSA-PSOE y IU-IX han alcanzado una declaración conjunta de cara a la investidura del socialista Adrián Barbón, por lo que el grupo parlamentario que encabeza Ángela Vallina votará a favor del candidato del PSOE. Todo ello en base a un documento que recoge unos principios básicos que "marca líneas para un acuerdo de legislatura".

Así lo ha señalado el alcalde de Illas y miembro del equipo negociador de IU-IX Alberto Tirador, que ha presentado el documento junto a los diputados Ángela Vallina y Ovidio Zapico y la mayoría de los alcaldes de la coalición --Mieres, Castrillón, Illas, Quirós, Teverga y Riosa--.

Según ha explicado Vallina, la izquierda ganó les elecciones autonómicas del 26 de mayo y es necesario "favorecer gobiernos de izquierdas y cerrar el paso a la derecha". "No es el momento de rayas rojas y de principios inamovibles", ha resaltado.

Así, las dos formaciones, FSA-PSOE e IU-IX, han pactado un "documento de inicio para un acuerdo de legislatura que vaya más allá de la investidura", en palabras de Tirador, que ha explicado que esa declaración conjunta supone unas "líneas gruesas" para posteriormente alcanzar un acuerdo mayor.

"El documento abre puertas pero no concreta, marca las líneas para un acuerdo de legislatura", ha indicado. El documento recoge "aspectos fundamentales para Asturias" en temas como industria, ciencia, oficialidad del asturiano o que la red de 0 a 3 pase a depender de la comunidad autónoma.

Socialistas e IU-IX suman 22 diputados, uno menos de los necesarios para la mayoría absoluta, aunque el sistema de elección que rige en la Junta General, frente a lo que ocurre con el sistema de investidura, no permite la votación en contra por lo que facilita que el candidato socialista Adrián Barbón salga elegido.

En ese sentido, Vallina ha pedido al resto de formaciones "no meterse un gol en propia puerta". "Sería muy torpe que la izquierda no llegue a entenderse", ha resaltado la diputada, que ha recordado que una de las reclamaciones de IU es la reforma de la Ley Electoral y ese punto no se recoge en el acuerdo con los socialistas.

"No vamos a renunciar a ella, vamos a seguir peleando, pero ahora mismo hay más problemas y preocupaciones, por eso hay que saber que es prioritario en este momento", ha sentenciado.