4 de octubre de 2019

"No hay que asociar inmigración a inseguridad", recalca la alcaldesa sobre ex Menas acogidos en la Casa del Mar

GIJÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha defendido este viernes que las personas que son buenas lo son con independencia de donde nazcan, por lo que no se puede prejuzgar a los inmigrantes por su procedencia.

"No hay que asociar inmigración a inseguridad", ha apuntado respecto a la residencia que albergará la Casa del Mar para Menores Extranjeros no Acompañados que ya han cumplido la mayoría de edad y que está coordinando la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado.

González ha recalcado que estos jóvenes vienen de situaciones "muy duras", a lo que ha incidido en que cuando los jóvenes asturianos tienen que emigrar para buscarse la vida no se dice que se van a convertir por ello en gente mala.

La regidora, asimismo, ha apuntado que esta residencia se trata de un proyecto "singular de jóvenes que tienen definido un proyecto de vida ya". También ha señalado que llevarán un seguimiento por parte de la Consejería, a lo que ha opinado que cree que va a resultar "bien".

Además, se ha mostrado segura de que los vecinos de La Calzada no tienen por sentir inseguridad y de hecho ha augurado que los van a acoger. No en vano, Ha recordado que en La Calzada hay mucha inmigración "y eso no le ha hecho un barrio malo", ha apostillado.

PLAYA DE SAN LORENZO

En cuanto a los contraanálisis que la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) iba a realizar en el río Piles, ha indicado que aún no disponen de los resultados pero ha dejado claro que es prioridad del Gobierno local solucionar el problema.

Ha precisado, eso sí, que hay un "foco puntual" problemático pero eso no supone que la playa de San Lorenzo esté contaminada. Asimismo, ha reiterado que están a la espera de contar con un diagnóstico "fiable" para poder actuar.

Preguntado por el Ayuntamiento de Oviedo y su postulación para optar al Grado de Deportes, ha incidido en que cree que quien debe tomar las decisiones debería "tomarlas ya", y más en un contexto de Área Metropolitana que se está configurando, en vez de estar en esta especie de "vaivén".