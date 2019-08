20 de agosto de 2019

El PP no se prestará a hacerse "fotos" y pide a Barbón (PSOE) "seriedad" a la hora de hablar de financiación autonómica

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Pablo González, se ha referido este martes a la pretensión del Ejecutivo regional, presidido por el socialista Adrián Barbón, de buscar una posición común con el resto de grupos parlamentarios asturianos sobre la reforma de la financiación autonómica.

González ha dicho que para conseguir esa posición común primero hay que conocer los planteamientos concretos que pretende defender el Principado y no limitarse a generalidades.

"Si lo que quiere este gobierno es la foto de todos los grupos respaldando algo que no se sabe en qué se va a concretar no va a contar con nosotros; para sus ajustes de cuentas políticos que no nos llame", ha comentado González, demandando corrección y "seriedad" a la hora de hablar de la reforma del sistema.

González se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en el parlamento asturiano. En opinión del diputado del PP, Barbón está limitado a un "argumentario de Ferraz" que no se ajusta a la realidad y que se limita a buscar el "enfrentamiento entre comunidades autónomas".

Ante las críticas de Barbón en los últimos días a los gobiernos autonómicos que bajan impuestos, especialmente Madrid, Pablo González ha demandado "rigor" y ha dicho que la presión fiscal que ejercen las autonomías no influye en el sistema de financiación autonómica.

Lejos de opiniones "ligeras y frívolas", González ha dicho que los asturianos viven en la comunidad autónoma en la que el gobierno regional cobra impuestos más altos, sólo superada por Baleares. "Este Gobierno nos achicharra a impuestos", ha comentado.

El actual sistema de financiación autonómica, según el PP, estuvo "mal negociado" y perjudica a Asturias en diferentes. A corregirlo, ha añadido, debería dedicarse el Gobierno de Asturias.

Así, González ha dicho que Asturias se ve "penalizada" en el fondo de garantía, porque apenas se tiene en cuenta factores como la dispersión geográfica. El porcentaje de los recursos que llegan a Asturias por este fondo es muy inferior a otras regiones, como Estremadura o Andalucía, ha dicho.

Además, ha comentado que en los fondos de convergencia los asturianos también salen perjudicados, porque el criterio es que en el Principado existe una renta per cápita muy alta. "Pero eso no se ajusta a la realidad, la media de ese indicador sube por algunos salarios públicos y subsidios", ha explicado González. En ese sentido, ha dicho que habría que reclamar que el criterio fuese el de tener en cuenta el producto interior bruto per cápita.

"Queremos que el Gobierno asturiano abandone la confrontación con otras comunidades autónomas y se centre en negociar bien con el Ejecutivo central; que Barbón no tenga miedo a exigir a Pedro Sánchez", ha dicho.