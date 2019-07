Aitana cierra la primera edición del Magdalena en Vivo ante más de 7.000 personas

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Magdalena en Vivo, que ha acogido durante esta semana los conciertos de Texas, Juan Magán, Manuel Carrasco, Immaculate Fools o Ella Baila Sola, entre otros, cerró este sábado su primera edición con el desembarco en Santander de la gira 'Play Tour' de Aitana. La exconcursante de 'Operación Triunfo' fue la protagonista principal de una noche que contó también con la actuación del grupo colombiano Trapical Minds y que reunió a más de 7.000 personas.

La artista catalana, de 20 años, saltó a la fama en 2017 cuando formó parte de la novena temporada del reconocido programa televisivo. Obtuvo el segundo puesto en el concurso musical de TVE, siendo una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018 con 'Arde', en solitario, y 'Lo malo', en dueto con la también concursante Ana Guerra.

Desde su salida del programa, Aitana comenzó a trabajar en lo que se ha convertido en su primer trabajo discográfico, un éxito sin precedentes, que rompió récords y llegó a lo más alto de las listas de ventas y plataformas de streaming en España. De hecho, su single 'Teléfono' se colocó entre lo más visto de YouTube en solo 24 horas y acumula más de 80 millones de reproducciones.

Su primer álbum, 'Tráiler', es el segundo mejor estreno de un EP en la historia de Spotify España, solo superado por Rosalía. Consiguió más de dos millones de escuchas en un día y llevó a cuatro de sus temas al Top 10. Hasta el momento acumula diez Discos de Platino y tres Discos de Oro y es la artista más vista y escuchada en digital de 2018.

La actuación de Aitana despertó el aplauso de los miles de seguidores que se dieron cita en la campa de La Magdalena desde que arrancó su actuación con su mayor hit, 'Teléfono', y a lo largo de su concierto recordó algunos de los temas que le hicieron brillar en la Academia, además de versionar la canción 'Someone like you' de Adele, antes de despedirse con 'Me quedo', 'Lo malo' y una interpretación solo con piano de 'Procura olvidarme'.

Aitana estuvo acompañada en esta última jornada del festival Magdalena en Vivo por el grupo colombiano Trapical Minds, formado por Lalo, Yera y el dúo Skinny Happy, que mostró en directo su música, que se caracteriza por unos sonidos que se inclinan por las nuevas tendencias urbanas y que conjuga el trap con el afrobeat, el hip hop, el soul o el funk con ritmos latinos tradicionales y contemporáneos al mismo tiempo.

El festival Magdalena en Vivo 2019, que concluyó este sábado su primera edición superando todas las expectativas de público y con unas cifras de asistencia muy alta en todos sus conciertos, está organizado por la empresa cántabra MG Producciones y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Regma, Renault Vidal de la Peña, El Buen Pastor, Aldro, San Miguel o Alsa, y tiene a Fuerteventura como Isla Invitada.