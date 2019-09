21 de septiembre de 2019

Casares afronta la "responsabilidad" de repetir los resultados "históricos" del 28A

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares, ha manifestado que es "un orgullo" que el partido en Cantabria y en Madrid esté "pensando" en que sea el cabeza de lista al Congreso de los Diputados, y también es "una responsabilidad", porque tendrá que tratar de repetir los resultados "históricos" del 28A, en los que los socialistas obtuvieron en la región dos de los cinco diputados.

Casares ha ensalzado en declaraciones a Europa Press que, una vez que se le designe oficialmente como candidato, tratará de "aportar todo lo que pueda" para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones generales en Cantabria y, a poder ser, obtenga aún más votos que en los comicios del pasado abril, cuando logró más de 90.000 votos (25,19%).

El líder socialista en Santander, ciudad donde es concejal y portavoz del PSOE desde hace seis años, sabe que le espera un intenso trabajo durante los próximos dos meses para hacer ver a los ciudadanos que "España necesita un gobierno estable para los próximos cuatro años" y que afronte los "problemas de los ciudadanos" y los "retos del país", algo que, ha defendido, solo hará un Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez.

Y, para lograr ese gobierno, Casares ha indicado que habrá que hacer una campaña "en positivo" en la que se explique a los ciudadanos que el PSOE "no quería repetición electoral" y "ha hecho todo lo posible para evitarlo" pero no ha podido ser así porque, ha criticado, el resto de grandes partidos "no han entendido el resultados de las urnas del 28A".

"El PSOE ganó las elecciones en diputados y votos, duplicó al segundo partido en representación que fue el PP", ha enfatizado, y ha lamentado que, a pesar de ello, ni Unidas Podemos, que rechazó las propuestas del PSOE, ni PP y Cs "han asumido los resultados" y, por ello, ha asegurado, "hay nuevas elecciones" para el 10 de noviembre.

Unas elecciones en las que confía en que el PSOE mejore los resultados de los anteriores comicios en todo el país y en Cantabria, porque la comunidad necesita "tener voz directa con Madrid", algo que, a su juicio, se consigue con más representación socialista y, para conseguirlo, ha comprometido "esfuerzo y trabajo" a lo largo de los dos próximos meses.

Meses en los que tratará de "convencer a los cántabros" no sólo de la necesidad de tener "un gobierno estable que no dependa de las fuerzas independentistas y que pueda llevar a cabo políticas progresistas durante los próximos cuatro años", algo que "solo garantiza el PSOE", sino también de la importancia de ir a votar el 10 de noviembre para que "no gane la abstención".

Y es que todo apunta que en estas próximas elecciones subirá la abstención pero, a pesar de ello, Casares confía en que el PSOE movilizará a la ciudadanía y "ganará las elecciones" y, aunque ve probable una subida del PP porque recupere votos que se fueron a Cs o Vox, también cree que "votantes de izquierda de Unidas Podemos y de centro de Cs darán su voto a los socialistas".

En cuanto a su designación como candidato, ha indicado que tiene que aprobarse por el Comité Ejecutivo Regional (CER) del PSOE para que, posteriormente, haga lo propio la Ejecutiva federal, que podría celebrarse el próximo sábado, 28 de septiembre, y tras ello pasar a la Comisión Federal de Listas.

Casares continuará como concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander hasta que se celebren las elecciones y sea elegido diputado nacional ya que la ley no obliga a tener que dejar el cargo antes.