2 de agosto de 2019

CCOO dice que los datos serían "aplaudibles" si no "escondieran" un empleo "con fecha de caducidad"

SANTANDER, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha reconocido hoy que los datos del desempleo en la región en el mes de julio serían "aplaudibles" si no "escondieran detrás un empleo parcial, temporal, precario y con fecha de caducidad cuando pase la temporada estival".

Para el sindicato, es una buena noticia que 1.663 personas hayan salido de las listas del paro el pasado mes de julio cuando hay 31.665 actualmente en desempleo y casi 15.000 de ellas, un 47% del total, no percibe ningún tipo de prestación. Además, de las 16.722 que sí reciben algún ingreso, sólo 8.061 responden a prestaciones contributivas.

Para CCOO, los datos evidencian una vez más que "el foco no puede limitarse a reducir simplemente el número de desempleados", además de que Cantabria está lejos de alcanzar los 22.088 de julio de 2008, el inicio de la crisis.

A juicio del sindicato, el objetivo tiene que estar en que esas personas que encuentren un trabajo logren tener una estabilidad que "no se centre en encadenar un contrato tras otro sino que el empleo venga acompañado de unas condiciones mínimas que garanticen los derechos y la calidad de vida de los trabajadores".

En este sentido, para CCOO el tipo de contratos constatan que "el camino que sigue nuestra región no es el correcto". De los 28.997 contratos celebrados, más del 95% son temporales. "La temporalidad no puede liderar de forma tan brutal el descenso del desempleo. Hay que apostar por políticas que fomenten la estabilidad de los contratos y que el calendario no sea el que condicione unos puestos de trabajo que nacen con fecha de caducidad", ha defendido la portavoz de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón.

El sector servicios vuelve a ser el origen del descenso del paro en julio, aglutinando la salida de 1.371 personas con respecto al mes anterior, es decir, que el 81% de quienes abandonaron las colas del paro en julio pertenecían a este sector y sólo el 7% pertenecen al sector industrial.

Además, Mantecón ha advertido que "los tentáculos de la temporalidad ya abrazan todos los sectores productivos. Sólo hay que confrontar los datos en el sector industrial donde hubo 124 desempleados menos pero se celebraron 835 contratos".

CCOO ha concluido señalando que "mientras la temporalidad y la parcialidad sigan siendo las señas de identidad de nuestro mercado de trabajo y hasta que los beneficios no se distribuyan también con los trabajadores, no podremos hablar de una salida real de la crisis".

El sindicato ha subrayado que "no cejará en su empeño" hasta que Cantabria aborde medidas "consecuentes que saquen de la precariedad el empleo de nuestra región". Para eso, han diseñado 20 propuestas entre las que se encuentran un plan de empleo y otro industrial.