19 de agosto de 2019

Martín dice que en "el año entrante" se sabrá si en Cantabria habrá minas de zinc

TORRELAVEGA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Francisco Martín, ha avanzado que los sondeos de la mina de zinc del Besaya terminarán "probablemente a principios de agosto" y las empresas concesionarias emitirán un "veredicto final" en función de si el proyecto minero es o no rentable "a finales de año", por lo que "con el año entrante sabremos si en Cantabria tendremos una o más minas de zinc".

Así ha respondido Martín a preguntas de la prensa en Torrelavega sobre las previsiones de la mina, tras haberse duplicado la velocidad de los sondeos de la primera empresa concesionaria el pasado mes de julio con la puesta en marcha de una segunda máquina.

Tal y como ha dicho el consejero, la "buena noticia" es que los sondeos están dando resultados "semejantes a los que tenía la Asturiana de Zinc en su momento", lo que, a su juicio significa que "las expectativas se empiezan a consolidar".

No obstante, ha advertido que hasta que no terminen todos los sondeos "no tendremos una posición final de la empresa", ya que actualmente cuenta con un permiso de investigación y solo está verificando y evaluando el contenido de zinc del subsuelo, ha explicado.

Así, cuando este proceso acabe, "probablemente a principios del otoño", se habrá creado un mapa de concentraciones de zinc que permitirá a las empresas decidir si la iniciativa minera es rentable, lo que supondría "el gran cambio de la dinámica económica de nuestra región", según el consejero.

"Crucemos los dedos", ha sentenciado Martín tras recordar que la mina generaría 2.000 empleos y más de 600 millones de euros de inversión en el primer año, que cambiarían "realmente la faz sobre todo de esta comarca del Besaya", ha asegurado.

A preguntas de la prensa sobre cuándo está previsto que comiencen los sondeos de la segunda empresa concesionaria, ha indicado que por ahora está trabajando en catas superficiales y que aún tiene un plazo legal de tres años para llevarlos a cabo.

Así, ha señalado que el Gobierno de Cantabria está dando "pasos firmes" para lograr generar "credibilidad, confianza, estabilidad administrativa y política" y que estas inversiones "muy fuertes" se puedan realizar.

"Lo que es importante es que generemos administrativamente la confianza a los inversores, que son siempre internacionales. Estas iniciativas no se generan en el ámbito de nuestro país, estamos hablando de la bolsa de Toronto que es la bolsa más importante en la que las grandes empresas mineras se la juegan", ha concluido.