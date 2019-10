3 de octubre de 2019

Revilla cree que el 10N saldrán reforzados PSOE y PP, y que Cs "se va a pegar un golpe morrocotudo"

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree en las próximas elecciones generales saldrán reforzados "los grandes partidos de ámbito estatal de siempre", como el PSOE y el PP, mientras que Ciudadanos "se va a pegar un golpe morrocotudo". Además, se ha mostrado sorprendido por que se haga de Íñigo Errejón "la esperanza blanca de la política española".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Revilla ha considerado que, en estos momentos, "todo está condicionado por la situación catalana".

En todo caso, se ha mostrado convencido de que el 10N "va a volverse, en parte, al bipartidismo", aunque "no como antes". "Van a salir reforzados PP y PSOE, y hay un partido que creo que se va a pegar el golpe morrocotudo, que es Ciudadanos. La gente vota a un partido para que le sea útil, pero un partido que no le sirve para nada porque se ha ido a la derecha, derecha, derecha, para eso vota al Partido Popular", ha indicado.

A su juicio, quien en un principio eligió a la formación naranja en las urnas creía que apoyaba a una formación "bisagra, de centro, que pudiera pactar con unos y con otros". "Pero, en el momento en el que se escora a la derecha con Vox y con el PP, el elector piensa que para qué va a ir a la marca blanca de la derecha", ha manifestado.

Tampoco entiende que Albert Rivera se haya empeñado en decir "no, no y no al que ha ganado", cuando "no hace tanto, se les vio (a él y a Pedro Sánchez) abrazados firmando un documento de 128 puntos, lo que, en su opinión, "deja a la gente desconcertada", ha subrayado.

ERREJÓN

Revilla se ha mostrado "muy perplejo de cómo somos capaces de construir líderes y fenómenos políticos". Por ello, ha preguntado "quién es el señor Errejón, qué curriculum, dónde ha sido concejal, si ha administrado un ayuntamiento o una diputación, si ha reflotado una empresa y qué bagaje tiene".

A su juicio, administrar presupuestos "no es dar clases con una pizarra", sino que supone gestionar "unos dineros escasos para todas las necesidades que hay". "No sé si en España hay una falta de algo y se han fijado en ese muchacho, que habla bien, pero, de ahí a hacerle la esperanza blanca de la política española...", ha indicado.

En otros casos, cree que, detrás de otros líderes, hay una formación política con larga trayectoria consolidada, como, por ejemplo, el PSOE, el PP o el PNV. Por ello, ha desconfiado de que se cree un partido "de hoy para mañana, se le busque unas siglas y se ponga la cara de un tipo que habla bien".

"Ojalá tengamos ahí a un Churchill, pero me sorprende muchísimo cómo somos capaces de edificar líderes, lo mismo con Pablo Iglesias, y ya vemos cómo va evolucionando la cosa. Hacer un partido serio, con unas estructuras sólidas, se tarda en hacer. Llegar a una situación de partidos maduros, cuesta", ha subrayado.

REPETICIÓN DE ELECCIONES

Revilla ha afirmado que el PRC es el único que no ha tenido "nada que ver en este desastre", en referencia a la situación que ha llevado a repetir elecciones. "Somos los únicos que tenemos la conciencia tranquila", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que, si otras formaciones no son capaces de formar una mayoría estable, "o dejas gobernar al que ha ganado u ocurre lo que ha ocurrido ahora", que hay unas nuevos comicios. "Tenemos un desastre de unas nuevas elecciones, con el riesgo de cuántos se van a quedar en casa. Yo, de momento, veo desánimo", ha remarcado.

Revilla espera que el PRC logre dos diputados en las próximas elecciones generales y tenga también representación en el Senado. "Vamos a ser primera o segunda fuerza en Cantabria", ha concluido.