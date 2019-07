19 de julio de 2019

Revilla dice que el Rey está "tan preocupado como todos" por la falta de Gobierno

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este viernes, tras reunirse con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, que Felipe VI está "tan preocupado como todos" por la falta de Gobierno tres meses después de celebrarse las elecciones generales.

Tras la reunión, Revilla no ha revelado detalles sobre la conversación que ha mantenido con el monarca, que se ha prolongado durante casi una hora y cuarto, por la "confidencialidad" que debe imperar en este tipo de encuentros.

No obstante, sí ha explicado que han hablado "de España y de Cantabria" y que la reunión ha discurrido en un clima "cercano y amable".

También posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha reconocido la preocupación del Rey por el hecho de que aún no se haya podido formar gobierno, la misma que el propio Revilla le ha trasladado a él.

Así, en el encuentro, que se enmarca en la ronda de contactos del Rey con los presidentes autonómicos al inicio de la legislatura, Revilla ha expuesto a Felipe VI su preocupación por la situación en que se encuentra España, ante las dificultades para formar Gobierno y el previsible fracaso de la sesión de investidura convocada para la próxima semana.

El presidente cántabro ya adelantó esta semana que en la audiencia quería trasladar al Rey su preocupación por el "lamentable" panorama político actual en España, con el que "estamos abocados al desastre de unas nuevas elecciones", que es "lo peor" que podría ocurrir y para lo que cree que hay un "80 por ciento" de posibilidades.

El mandatario cántabro también avanzó que creía que el Rey iba a preguntar y "sondear" a los presidentes autonómicos por su visión del panorama político actual en el país.

Según dijo entonces, Revilla ve a los españoles abocados de nuevo a las urnas, en una cita en la que podría "pasar de todo" ya que gente que ha votado podría no hacerlo y se daría así la "sorpresa" de que no se llega ni a la "mitad" de la participación, lo que sería "muy negativo" para la democracia de nuestro país.

Pero "no veo otra salida" a la coyuntura actual, apuntó Revilla, que tiene "claro" que el secretario y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no va a "meter" en el Gobierno al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

También criticó, de todas las siglas en general, y del PP y Cs en particular, la "falta total de miras de Estado" de no abstenerse para que gobierne la lista más votada (PSOE), más cuando no hay ninguna "alternativa".