18 de septiembre de 2019

UGT pedirá al Gobierno impulsar una campaña de la Inspección de Trabajo en la hostelería cántabra

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado su intención de solicitar a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria una reunión en la que planteará impulsar "una estricta campaña de la Inspección de Trabajo en el sector de hostelería que amplíe la ya realizada en la actualidad", donde el sindicato denuncia que "ya proliferan los expedientes de infracción, sobre todo por excesos de jornada e incumplimientos salariales".

En todo caso, UGT, a través de su Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) donde se incluyen sus afiliados en el sector de hostelería, ha expresado en nota de prensa su "rechazo por completo" al plan de la Asociación de Hostelería de Cantabria de traer a la región a 400 camareros peruanos.

UGT ha afirmado que "lo primero que tiene que hacer la patronal hostelera es forzar a sus asociados y a los empresarios del sector en general a respetar las reglas del juego y el convenio colectivo regional que para eso lo ha firmado; y no salirse del tiesto con un planteamiento que no tiene ni pies ni cabeza, salvo que sea para perpetuar unas condiciones laborales precarias que no son atractivas ni aquí ni fuera de la región".

"Es intolerable que los empresarios vayan al extranjero simplemente para buscar profesionales que asuman jornadas laborales maratonianas de mucho más de 40 horas semanales, un salario escaso y unas condiciones laborales y económicas ajenas al convenio colectivo que ya son rechazables por sí mismas", ha puntualizado el sindicato, que insta a la patronal hostelera a "trabajar más por dignificar la profesión de camarero porque así no habrá problema alguno para cubrir las demandas de empleo".

El sindicato ha añadido que esta propuesta de los empresarios hosteleros "es inaceptable tanto en las formas como en su contenido porque es una falta de respeto en toda regla a todos los trabajadores y en especial a los del sector de hostelería, ya estén en el paro o en un puesto de trabajo; es una falta de respeto al diálogo y al consenso con las instituciones y los sindicatos; es una falta de respeto a una comunidad autónoma con más de 30.000 desempleados y también lo es para los propios ciudadanos peruanos".

En este sentido, UGT ha indicado que, según estadísticas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), en 2018 casi un 94% de los contratos de trabajo en el sector hostelero fueron temporales en Cantabria, en concreto 46.538 de un total de 50.349, y en su gran mayoría correspondieron a los 45.217 suscritos por camareros, la mitad de ellos (22.758) firmados por jóvenes de menos de 35 años, que llegaron a rubricar una media de casi cuatro contratos a lo largo del año en la misma actividad profesional (3,70 ó 45.217 contratos firmados por 12.219 personas).

"Antes de mirar a Perú, lo primero que tendrían que hacer los empresarios hosteleros es recapacitar y reconocer que el gran problema es que muchos de ellos no respetan el convenio colectivo regional del sector y que asientan sus negocios en unas condiciones laborales más que precarias", ha matizado el sindicato.

UGT ha apuntado igualmente que "ya hace 12 años esta misma asociación empresarial trajo a 68 trabajadores de la República Dominicana, a los que en muchos casos no pagó ni el viaje ni la estancia, para luego ofrecerles un sueldo de 854 euros mensuales".