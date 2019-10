18 de octubre de 2019

PP C-LM justifica su enmienda a la totalidad al presupuesto de 2020 en que no es "real"

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha justificado la enmienda electoral al proyecto de presupuestos de la región para 2020 que presentó este jueves en las Cortes autonómicas en que dicho presupuesto no es "real" y a que en él "prima el gasto improductivo" sobre el productivo.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Miguel Ángel Rodríguez ha recordado en rueda de prensa que ya en el pleno en el que se debatió el techo de gasto para el próximo año, su partido consideró las cuentas "demasiado optimistas" debido al "contexto generalizado de recesión y de posible crisis" actual.

Rodríguez ha explicado que el presupuesto no es del agrado de su partido porque "es expansivo" y su previsión de gastos "no se corresponde con la situación actual de las finanzas", así como porque prevé financiar estos gastos "con un aumento de la deuda pública y mayores ingresos vía impuestos". "No puede haber presupuesto expansivo ni fiar los ingresos a ese aumento de recaudación, porque en un contexto de crisis lo primero que se resiente es el ingreso vía impuestos", ha incidido.

Por ello, ha considerado, utilizando la conocida fábula, que el Gobierno autonómico "se está comportando como la cigarra cuando ahora corresponde comportarse como la hormiga, ser prudente y no gastar en exceso, porque los gastos, por lo general, se producen pero los ingresos no se producen".

En este sentido, ha aclarado que en el PP están de acuerdo con la idea del Ejecutivo de "financiar lo esencial" y que les encontrarán "para garantizar los mejores servicios públicos", pero ha lamentado que el aumento del gasto sirva "para financiar esos gastos desmedidos que se están produciendo" en capítulos como el de personal y que, ha añadido, están "muy por encima de lo que necesita esa región".