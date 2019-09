Ayuso exige a Sánchez un nuevo sistema de financiación "justo" y no usar la "asfixia" de las CCAA para sus intereses

MADRID/ÁVILA, 1 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un nuevo sistema de financiación "justo y necesario" para la región y le ha reclamado que no utilice la "asfixia" que genera el actual modelo a las comunidades autónomas para intentar "presionar" y sacar "sus intereses" adelante.

Así lo ha detallado durante su intervención durante un acto del PP en Ávila junto al líder nacional del partido, Pablo Casado, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que ha incidido en su compromiso de contribuir al desarrollo de España desde la gestión de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a estar con ese firme compromiso para no entrar jamás en guerras y conflictos con otras comunidades autónomas como estamos viendo. Solo vamos a pedir algo, que es justo y es necesario, que es esa reforma del sistema de financiación y también le pediremos al presidente del Gobierno que no utilice las comunidades autónomas y su asfixia económica para presionar a sus no socios y sacar adelante sus intereses", ha remachado Ayuso.