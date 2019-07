7 de julio de 2019

Guarido: "Sí me da la impresión de que me estoy convirtiendo en un símbolo, pero no ejerzo como tal"

Señala que su intención es "consensuar los temas importantes y generales de la ciudad" y advierte de que este será su "último" mandato

Francisco Guarido, alcalde de Zamora. EUROPA PRESS - ARCHIVO