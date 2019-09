21 de septiembre de 2019

Iglesias reivindica un pacto de Estado contra la despoblación

SALAMANCA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, el 'popular' Javier Iglesias, ha reivindicado este sábado la necesidad de un pacto de Estado contra la despoblación capitaneado por el Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre en el que participen las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones.

Dicho esto, el presidente de la institución provincial ha reivindicado también que las mujeres tengan un "papel protagonista" en ese pacto ya que, según ha recordado, las féminas son "clave" para conseguir revertir el fenómeno de la pérdida de población.

"Si no conseguimos implicarlas e ilusionarlas, todo será en balde", ha advertido Iglesias en su discurso institucional en el Día de la Provincia en el que ha recordado también que los ayuntamientos son "parte de la solución" en la lucha contra el desafío demográfico por lo que ha rechazado "debates indeseados y estériles" respecto a la eliminación de municipios que ha equiparado a "sacrificar a la España más vacía".

No obstante, Javier Iglesias ha aclarado que ese rechazo a la supresión de municipios no significa que no se puedan buscar "fórmulas más racionales y eficientes" para la prestación de servicios de calidad y ha reconocido que se necesitan políticas valientes e imaginativas para afrontar el desafío demográfico.

Iglesias ha aprovechado también el Día de la Provincia de 2019, en el que se celebran 40 años de las primeras elecciones democráticas municipales, para destacar la figura de "las cuatro mujeres del 79", las cuatro alcaldesas que rompiendo un "techo de cristal" se pusieron al frente de un ayuntamiento de Salamanca "con trabajo, responsabilidad y, sobre todo, valentía". Se trata de Evangelina Hernández Sánchez, en Fuentes de Oñoro, Lucía Torres Sánchez, en Ledesma; Encarna Montejo Torres, en San Pedro del Valle; y Gloria García Soto, en Espeja.

"Las 4 del 79 fueron entonces la excepción, pero ayudaron a abrir el camino para que hoy las mujeres al frente de un Ayuntamiento del mundo rural formen parte de la normalidad", ha continuado el presidente quien no ha dudado al afirmar que 40 años después de la celebración de las primeras elecciones democráticas la presencia de las féminas en las corporaciones aún es "insuficiente".

Finalmente, ha reconocido la labor de todos y cada uno de los alcaldes por su "enorme responsabilidad" y por priorizar los intereses generales frente a cualquier otro, en lo que ha considerado un "ejemplo" de lo que un buen político debe ser que "dignifica" la dedicación a la actividad política.

Iglesias ha materializado ese reconocimiento en la persona de los cinco alcaldes salmantinos que han estado al frente de sus ayuntamientos a lo largo de estos 40 años de democracia local, es decir, entre 1979 y 2019: Ángel Escribano, en Valdunciel; Antonio Manuel Martín Hernández, en Sanchón de la Sagrada; Arturo de Inés Calvo, en Villaseco de los Reyes; Eliecer García Sánchez, en El Arco, y José Martín Méndez, en Villares.