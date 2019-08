1 de agosto de 2019

Martín, tras el crimen de Villagonzalo: "Es un drama absolutamente insoportable y no se puede seguir consintiendo"

ZAMORA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha calificado de "drama absolutamente insoportable" el suceso acaecido este miércoles en Villagonzalo (Burgos), donde un hombre asesinó, presuntamente, a su mujer e hirió de gravedad a su hijo antes de suicidarse.

"No se puede seguir consintiendo que ocurra esto. Es algo que me subleva y me trastorna especialmente", ha lamentado la representante gubernamental en la región.

Martín ha realizado estas declaraciones en Zamora, tras interrumpir una reunión en la sede de la Subdelegación del Gobierno para participar en un minuto de silencio junto a los principales responsables políticos de la provincia.

"Quiero agradecer su presencia, porque esto es algo que nos ocupa a todos", ha remarcado la delegada del Gobierno, que ha incidido en "la conmoción" y que ha recordado que "los datos de la violencia machista son escalofriantes".

En ese sentido, la representante del Gobierno en la región ha hecho énfasis en la cifra de más de mil mujeres asesinadas desde el 2003, 51 de ellas en Castilla y León. "Es una lacra que nos deshumaniza y nos avergüenza como seres humanos", ha asegurado Mercedes Martín, que ha llamado a cumplir el Pacto de Estado y a tratarlo como "un compromiso firme y prioritario".

Del mismo modo, la delegada del Gobierno en Castilla y León ha animado a las mujeres que sufran violencia a denunciar, y al resto de la sociedad a "implicarse" en la lucha para erradicar "esta lacra". "Todos tenemos que colaborar; desde las instituciones hasta los ciudadanos", ha insistido Mercedes Martín, que se ha mostrado "prudente" y "respetuosa con el secreto de sumario", por lo que no ha revelado ningún dato sobre el presunto crimen.

Lo que sí ha destacado Martín es que el hijo de la pareja, herido de gravedad, "está evolucionando favorablemente" tras ser intervenido durante este miércoles de las heridas sufridas.