22 de septiembre de 2019

Tudanca anima a ir a votar porque caer en el discurso de la "antipolítica" solo beneficia a derecha y extrema derecha

CAMPONAYARA (LEÓN), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha hecho un llamamiento a la movilización y ha vuelto a pedir "con toda la humildad" la confianza a los ciudadanos porque "no ir a votar y caer en el discurso de la antipolítica solo beneficia a quienes perdieron las elecciones, a la derecha y la extrema derecha".

"Ya sabemos que pasa cuando ellos suman", ha advertido, y ha puesto Castilla y León, donde "han acabado con la paridad" y han vuelto a manchar con su corrupción las instituciones", como ejemplo del reparto de cargos "de forma indecente".

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto de la Fiesta de la Rosa del PSOE de León, celebrado este domingo en la localidad de Camponaraya, y en el que ha estado también presente la ministra en funciones de Justicia, Dolores Delgado.

"No vamos a permitir que eso pase", ha aseverado el secretario autonómico, por lo que ha avanzado que el PSOE "va a hacer todo lo que esté en su mano, con ilusión y optimismo, para que el resultado electoral sea aún más claro" para dar lugar al Gobierno "progresista, socialista y con Pedro Sánchez a la cabeza que la gente votó". "Nada más y nada menos que lo que la gente votó", ha incidido.

Además, ha reconocido que en el PSOE "son conscientes y asumen su propia responsabilidad" porque el hecho de que no haya Gobierno "es una responsabilidad de todos salvo de los ciudadanos".

No obstante, también ha querido "dejar claro" que el PSOE es "quien más ha hecho para que no se repitan las elecciones, quien más ha hecho para que hubiera un gobierno aunque solo fuera porque no querían repetir el examen" ya que, a su juicio, "solo quiere repetirlo quien ha sacado mala nota", mientras que ellos obtuvieron "la mejor" porque los ciudadanos les hicieron ganar las elecciones de forma "amplia y mayoritaria".