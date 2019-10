Van Kemenade, Motis y Tebar en XIV Festival de Jazz de Valladolid

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) acogerá del 8 al 29 de noviembre el XIV Festival de Jazz con un cartel encabezado por el trompetista holandés Paul Van Kemenade y su conjunto 'Classic Quintet' y que dará cabida a los grupos locales.

Así lo han dado a conocer este lunes la concejal de Cultura y Turismo, Ana María Redondo, y el coordinador del Festival, José Luis Gutiérrez.

El jazz pondrá música al LAVA cada viernes entre el 8 y el 29 de noviembre con un programa que se completa con la banda de Ximo Tebar, José Luis Gutiérrez, Andrea Motis y un concierto didáctico con Noa Lur.

En esta edición, como novedad, se ha creado la la sección 'Nuestro jazz' para dar cabida a los grupos locales y los conjuntos y solistas que participarán en esta primera cita son Arnela trío (8 de noviembre), José Luis Kaele (15 de noviembre), Julio García 'Grupo' (22 de noviembre) y Three for the road (29 de noviembre).

El telón de esta nueva edición del festival se abrirá la joven trompetista y vocalista barcelonesa Andrea Motis, quien ha deslumbrado al público desde que Quincy Jones la invitase en 2012 a compartir escenario. En esta ocasión presentará un adelanto de su nuevo trabajo,

'Do outro lado do azul', dedicado a Brasil.