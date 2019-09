8 de septiembre de 2019

Barcelona acoge el congreso WCLC sobre cáncer de pulmón

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El recinto de Fira de Barcelona acoge desde este sábado y hasta el martes el congreso sobre cáncer de pulmón World Conference on Lung Cancer (WCLC) que organiza la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

En un comunicado este domingo, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia ha explicado que el certamen ha reunido a más de 7.000 asistentes especialistas en el manejo del cáncer de pulmón de manera multidisciplinar: oncólogos, cirujanos torácicos, neumólogos, radiólogos, patólogos, epidemiólogos, biólogos, enfermeros e investigadores.

El congreso está copresidido por el especialista en neumología del Hospital Germans Trias i Pujol Antoni Rosell; el jefe del servicio d cirugía torácica del Hospital Universitari Mútua Terrasa, Ramon Rami-Porta, y la jefa de la unidad de tumores torácicos del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Enriqueta Felip.

Felip ha destacado que en el congreso se expondrán novedades en el campo de las neoplasias torácicas, y ha afirmado que el evento "supone un marco único para traducir todos estos nuevos descubrimientos en una mejor prevención, diagnóstico, estadificación y tratamiento de las neoplasias malignas torácicas".

En el encuentro, también se expondrán las novedades en el campo de la inmunoterapia y en el 'screening' del cáncer de pulmón.

El martes se abordarán en una conferencia los cambios epidemiológicos, clínicos y sociales en el cáncer de pulmón en las mujeres, siendo un tipo de cáncer que hasta hace unos años se consideraba "típicamente masculino".

En cambio, actualmente el cáncer de pulmón es la segunda causa de muertes relacionadas con el cáncer entre las mujeres de todo el mundo, con mucha variabilidad geográfica vinculada sobretodo al consumo de tabaco.