52 atenciones médicas en las movilizaciones del miércoles en Cataluña

Destacan un traumatismo craneoencefálico y una contusión que puede afectar a un ojo

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado de que ha atendido a 52 personas durante las movilizaciones del miércoles en Catalunya, hasta las 0.30 horas del jueves.

La más grave es una en Tarragona por traumatismo craneoencefálico (pendiente de valoración hospitalaria) cuando un furgón de Mossos le ha atropellado al dispersar la manifestación de la noche e impactar en un contenedor.

32 asistencias se han dado en Barcelona ciudad (15 altas in situ, 7 traslados y 10 activas); 5 en Girona (4 altas in situ y 1 traslado); 10 en Lleida (7 altas in situ y 3 traslados), 2 en Manresa (2 traslados), 1 en Sils (traslado grave) y 1 en Sallent (traslado).

Aparte, los Bombers de Barcelona han atendido una contusión facial con posible afectación ocular, y que está pendiente de seguimiento hospitalario, informa también el SEM.