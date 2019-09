El 45,5% de los catalanes ve inadecuado el tiempo de espera en Urgencias médicas

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 45,5% de los catalanes que ha ido o ha consultado a un servicio sanitario de Urgencias en los últimos tres meses no vio adecuado el tiempo de espera hasta ser atendido de forma completa, mientras que el 54,2% sí lo vio adecuado, según la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat recogida por Europa Press.

La encuesta se realizó entre el 3 y 25 de junio con una muestra de 1.200 personas entrevistadas y cuenta con un margen de error del 2,83.

El 35,3% del total de encuestados afirmó haber ido a Urgencias en el último trimestre, mientras que el 42,7% del total dijo haber acompañado a un enfermo a Urgencias, y entre estos últimos, los que no ven adecuado el tiempo de espera crece al 50,4%, frente al 49,4% que lo ve adecuado.

Sobre que "todos los ciudadanos de Catalunya tengan derecho a acceder en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública", el 53,1% afirma estar 'muy de acuerdo'; el 37%, 'de acuerdo'; el 2%, 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'; el 5,1%, 'en desacuerdo', y el 1,8% 'muy en desacuerdo'.

EUTANASIA

La encuesta también ha consultado sobre la eutanasia: "En el caso de sufrir una enfermedad que en un plazo breve de tiempo tenga que conducir a la muerte, ¿estaría muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con poder disponer de su vida y acabar con ella cuando lo crea conveniente?".

A esta pregunta, el 60,8% aseguró estar 'muy de acuerdo' y el 23,9% 'de acuerdo' --que suman un 84,7% favorable--, frente al 5,5% que está 'en desacuerdo' y el 5,3% 'muy en desacuerdo' --un 10,8% no favorable--, y el 1,9% que dijo estar 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'; el 2,3% 'no sabe' y el 0,3% 'no contesta'.