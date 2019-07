30 de junio de 2019

Anonymous Catalonia reconoce haber accedido al correo de Marchena y otros jueces del Supremo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Anonymous Catalonia ha reconocido haber accedido al correo electrónico del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, así como al de otros jueces del tribunal, tras la alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) este sábado del "intento de 'hackeo' masivo" a las cuentas de los magistrados.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el colectivo ha asegurado que ya avisaron hace días de que lo harían y afirman que "no quedó en intentos".

Han opinado que esto no tiene nada de 'hackeo' y han criticado la seguridad de las instituciones españolas: "Es la misma que ese candado de la maleta que te viene con un 0000", han bromeado.

"Es curioso, hasta da miedo y pena, que jueces del Tribunal Supremo como es Marchena, tengan códigos de 7 letras con el nombre de alguien querido para proteger su cuenta profesional", ha ironizado el colectivo.

"CASUALIDAD"

Anonymous Catalonia ha explicado que el objetivo no eran "los jueces del procés" y que fue casualidad llegar al correo de Marchena, y ha asegurado que el CNI lo tendría que saber.

También han informado de que han accedido a una base de datos "de más de 9.000.000.000 de códigos que fueron filtrados en su día", que aseguran que es accesible a cualquiera.

El colectivo también ha afirmado que el CNI seguramente ya ha pedido a algunas de estas bases de datos que se borren las credenciales de las cuentas personales de Marchena, aunque ha sostenido que lo han hecho "un poco tarde".

Respecto a la sentencia sobre el proceso independentista, Anonymous Catalonia ha explicado que no han podido saber si la sentencia está escrita o no, ya que no han encontrado ninguna referencia a la causa en la cuenta de correo profesional de Marchena.

LA INVESTIGACIÓN

Fuentes jurídicas confirmaron este sábado a Europa Press que el objetivo de los 'hackers' no habrían sido únicamente las cuentas corporativas del presidente del tribunal Manuel Marchena y de los magistrados Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo, sino que también se habrían detectado acciones para intentar acceder en algunos casos a cuentas personales.

De este ataque masivo también han sido víctimas los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno.

La preocupación por la actuación de los piratas informáticos, cuyo origen e intenciones está siendo investigado por los agentes del CNI, estriba en que el ataque se produce en un momento especialmente sensible del procedimiento penal por rebelión, cuando ya ha concluido la vista oral y han comenzado las deliberaciones entre los miembros del tribunal.