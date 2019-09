16 de septiembre de 2019

Aragonès haría un gobierno de concentración "mañana mismo" pero aclara que no hay acuerdo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha asegurado este lunes que él haría un gobierno de concentración con JxCat, comuns y la CUP "mañana mismo" pero ha explicado que, por el momento, no hay un acuerdo con JxCat para ello.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que se está negociando una respuesta conjunta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas que impulsaron el 1-O y ha aclarado que "se está trabajando, pero no hay ningún consenso".

Preguntado por la posibilidad de que esa respuesta sea un gobierno de concentración ha contestado: "Nos gusta. Yo mismo la puse sobre la mesa, pero no hay consenso", ha dicho y ha defendido que con esa medida se buscaría una gran mayoría parlamentaria que está en contra de una sentencia condenatoria y que pide una respuesta política al conflicto en Catalunya.

Los comuns ya han repetido que no entrarían en un gobierno de concentración del que forme parte JxCat y, mientras Aragonès respondía a las preguntas, el diputado 'cupaire' Carles Riera zanjaba en otra entrevista que "la CUP no tiene en su agenda un gobierno de concentración".

Preguntado por el rechazo de ambas formaciones a conformar este gobierno, el recientemente nombrado coordinador nacional de los republicanos ha afirmado que "Catalunya se encuentra en una situación excepcional" y que deben ser ellos los que expliquen las razones de su rechazo.

También ha exigido a la CUP que explique qué quiere decir concretamente cuando exigen al Govern y al Parlament desobedecer institucionalmente como respuesta a la sentencia del 1-O.

ELECCIONES

Para Aragonès la mejor respuesta tiene que ser la que genere mayor consenso entre el soberanismo y la que amplíe la base que da respaldo a la independencia de Catalunya, también internacionalmente.

Para el dirigente republicano se necesita más fuerza para poder decidir desde Catalunya: "La fuerza se gana superando el 50% en una elecciones, que todavía no lo hemos hecho".

Preguntado por que ERC no descarte un adelanto electoral en Catalunya y, sin embargo, no quiera comicios en el resto de España, ha dicho que no tienen miedo a que "la ciudadanía se posicione, pero en el Estado español hay que evitar el riesgo de un 'trifachito", y ha añadido que ellos prefieren un gobierno del PSOE que uno de derechas.

Ha afirmado que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, busca mejorar sus resultados en unas eventuales elecciones, pero le ha recordado que entre la convocatoria y el día de la celebración de los comicios se emitirá la sentencia del Supremo.

"Igual la respuesta a la sentencia es electoral, pero primero serán unas elecciones españolas que unas catalanas. Por lo tanto, que Sánchez se lo piense", ha dicho, y no ha descartado que se presenten a las elecciones españolas en clave de dar una respuesta a la sentencia.