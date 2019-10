Barcelona aplaza una campaña contra los incendios domésticos por los altercados

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha explicado este martes que el Ayuntamiento ha aplazado una campaña informativa para promover la instalación de detectores de humo en viviendas después de los altercados en la ciudad tras la sentencia del 1-O.

En la comisión de Presidencia, Batlle ha detallado que el lema de la campaña es 'En casa no invites a fuego: "No querríamos que la campaña tuviera un impacto no deseado o que se distorsionara por causas ajenas. No queremos ningún tipo de sarcasmo con una campaña tan importante".

La campaña estaba prevista para la segunda quincena de octubre, pero el concejal ha dicho que se pospondrá hasta mediados de noviembre y, según ha dicho, los Bomberos de Barcelona hicieron en 2018 un total de 4.252 extinciones de incendios, de las cuales 1.584 fueron en domicilios (unos cuatro al día de media).