2 de septiembre de 2019

Colau asegura que Batlle no era "consciente" cuando habló de crisis de seguridad

BARCELONA, 2 Sep. (EUROA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este lunes que el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, no era "consciente" de la repercusión cuando dijo que había una crisis de seguridad en la capital catalana.

"Me ha dicho que no era consciente de estar haciendo este titular. Ha sido una vez que ha utilizado esta palabra", ha asegurado la primera edil en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha reclamado ser muy prudente con la cuestión de la seguridad.

Y ha opinado que Batlle tiene un perfil "muy bueno" y ha descartado pedirle que rectifique, porque a su juicio fue una sola palabra de toda una declaración mucho más extensa.

Colau ha aseverado que ha habido una campaña de desprestigio hacia su gestión que ha aumentado la percepción de inseguridad, y ha apuntado que ella como alcaldesa ya avisó de que estaban incrementándose hurtos y robos: "¿Tengo que recordar de quién es competencia la seguridad? De la Generalitat", ha añadido.

"Reclamamos Mossos. Pero hace un año el conseller de Interior --Miquel Buch-- decía que no hacía falta", ha afeado Colau al Govern, y ha apostado por una fiscalía especial para hurtos y robos para abordar los delitos y combatir la reincidencia.

PATRULLAS CIUDADANAS

La primera edil también ha pedido a la ciudadanía que no se hagan patrullas ciudadanas: "Entiendo la preocupación pero esto no puede ser la ley de la selva. La seguridad en democracia está en manos de los cuerpos policiales".

Preguntada por la vinculación de inseguridad con migrantes, ha asegurado que es muy peligroso relacionarlo: "Criminales hay de todas nacionalidades. Relacionarlo forma parte de la derecha más rancia y extrema derecha. Esto tiene que ser una línea roja entre todos los demócratas".

TOP MANTA

Sobre los manteros y la venta ambulante, ha dicho que no es un tema de seguridad sino social, y que su Gobierno lo aborda por ser un problema de ocupación de espacio público: "No perseguimos manteros. Lo que hacemos es no permitir una actividad que no está permitida".

Ha asegurado que los dispositivos ya se hacían en el anterior mandato, y que el objetivo es evitar que se instalen en lugares como el paseo Joan de Borbó, mientras que ha criticado la Ley de Extranjería: "Es racista. Las personas querrían trabajar y no tienen posibilidad de acceder al mercado laboral".

Cuestionada por las críticas de la oposición que ha recibido por haber hecho vacaciones, ha apuntado que desde que es alcaldesa las hace en Catalunya "a una distancia no mayor que una hora", para estar cerca de la ciudad si pasa alguna cosa.

"Tengo derecho a hacer vacaciones. A estar con mis hijos. A pensar bien políticamente. Todo el mundo debería tener garantizados unos días de vacaciones", ha agregado.

Preguntada por la factura de las familias en situación de pobreza energética, ha apuntado que la tiene que pagar Endesa: "No aceptamos amenazas de Endesa. Ha incumplido la ley".

SENTENCIA

De la sentencia a los políticos independentistas, ha dicho que la prioridad debe ser que salgan de la prisión: "Creo que es inhumano que lleven dos años en la prisión".

Ha opinado que es lógico y legítimo que haya movilizaciones ante la sentencia, pero ha apuntado a los que tienen responsabilidades de gobierno: "Nos hemos de concentrar no en los simbolismos, sino en la solución".

Además, ha dicho que es necesario que salgan para poder hablar y discutir sobre Catalunya "sin la emocionalidad que supone que haya políticos en prisión".