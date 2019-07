15 de julio de 2019

Los comuns replican a Sánchez que es difícil romper unas negociaciones "que no han empezado"

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CatComú, Joan Mena, ha replicado este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que es difícil romper unas negociaciones para conformar un Gobierno central si esas negociaciones "no han empezado" nunca.

En una rueda de prensa, ha contestado de este modo a las declaraciones del presidente en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha dado por rotas las negociaciones con Unidas Podemos y ha criticado la consulta a sus bases, que ha tachado de "trucada".

El portavoz de los comuns ha explicado que les habría gustado sentarse con los socialistas en una mesa para abordar "cuestiones programáticas", afirma que eso no ha ocurrido y que, por tanto, no se puede romper una negociación que considera inexistente.

Sobre la propuesta de incluir en el Gobierno a personas del entorno de Unidas Podemos de perfil técnico y no político, Mena ha subrayado que no quieren "hablar de ministros si no se ha hablado antes de propuestas programáticas".

Ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado entre BComú y el PSC para gobernar en la ciudad de Barcelona en el que se pactó un programa de gobierno y después quién ocuparía los cargos en las concejalías.

"En Barcelona tenemos 10 concejales y el PSC tiene ocho, y no les hemos pedido que pongan cargos técnicos o que sus miembros se queden en el sotogobierno. Pedimos al PSOE que mire ahí o a Baleares", donde también ha prosperado un gobierno con los socialistas, ha expresado.

LA CONSULTA DE PODEMOS

Podemos comenzó el viernes una consulta en la que se da a los inscritos la posibilidad de avalar una investidura de Sánchez con "un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos".

La otra posibilidad que los inscritos podrán escoger hasta el jueves es avalar a Sánchez con "un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático"

Mena ha recordado que los comuns y el partido liderado por Pablo Iglesias, son formaciones "cercanas" y, como tal, consideran que es una buena noticia que los partidos consulten a sus bases, tal y como BComú está haciendo con el pacto con el PSC en Barcelona.

"Nos gustaría saber también qué piensan las bases del PSOE sobre un Gobierno con Unidas Podemos o uno con Cs. Nos habría gustado más que Podemos hubiera votado una propuesta programática, pero el PSOE no ha querido hablar de propuestas programáticas", ha replicado a Sánchez.

LAS "EXCUSAS" DE SÁNCHEZ

Para el portavoz de la formación capitaneada por Ada Colau, Sánchez debe decidir si quiere un Gobierno "con la derecha, con Cs, que es el que quiere Rajoy, la CEOE y el Ibex 35, o un Gobierno progresista, como quiere la España del cambio, los sindicatos y los movimientos feminista y LGTBI"

"Que deje de hacer gesticulaciones, que deje de construir excusas, de sacárselas de la manga y se dedique a hacer política", ha dicho con la confianza de que hasta el próximo lunes, día del pleno de investidura, hay tiempo para llegar a un acuerdo.