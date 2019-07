12 de julio de 2019

Francina Armengol avala que haya ministros de Podemos: "No tendría ningún problema"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Baleares y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asegurado este viernes que vería con buenos ojos la presencia de miembros de Podemos en el futuro Gobierno central.

"No tendría ningún problema en que hubiera ministros de Podemos o otros cargos dentro de la administración estatal que sean de otro partido político", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha recordado que ella ha gobernado en coalición la comunidad balear durante cuatro años y se dispone a hacer lo mismo otra legislatura: "Es evidente que yo no puedo decir lo contrario. Yo lo he hecho aquí y me funciona bien".

Francina Armengol se pronuncia en estos términos en plenas negociaciones entre el PSOE y Podemos que, entre sus principales escollos, está la voluntad del partido de Pablo Iglesias de estar presente en el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La presidenta balear ha reivindicado su victoria en las últimas elecciones autonómicas, que ve como un aval a su primer mandato, y que ha garantizado que pueda haber "durante al menos ocho años un pacto de progreso en las islas".

RELACIONES ESTADO-GENERALITAT

Armengol ha opinado que no ha habido "pasos atrás" en el diálogo que la Generalitat y Sánchez exploraron antes de las elecciones generales, y ha asegurado que el Gobierno central está comprometido en buscar soluciones para Catalunya.

La presidenta socialista ha afeado al independentismo que "tampoco se lo ha puesto fácil" a Sánchez, y ha pedido a las formaciones soberanistas catalanas que vean a Sánchez como una oportunidad para el diálogo y no como una amenaza.

"En Catalunya hace muchísimo tiempo que hay inmovilismo y esto no es bueno para los catalanes. Los dos lados tiene que dar pasos --Generalitat y Estado-- y el mundo independentista lo tiene que poner más fácil", ha resumido Armengol.

Sobre el pacto JxCat-PSC para gobernar la Diputación de Barcelona que ha generado polémica en Catalunya, ha asegurado que ella lo valora "muy positivamente" y no que ve problema en que los socialistas tejan pactos con independentistas.

"Creo que es lógico que se llegue a acuerdos para la gobernabilidad de las instituciones", ha concluido la presidenta, que ha interpretado que los ciudadanos votan a los partidos para que pacten, no para que se enfrenten y se presten al bloqueo.