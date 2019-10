6 de octubre de 2019

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB participan en la feria inmobiliaria Expo Real

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, a través del Incasòl, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) participaran por undécimo año consecutivo en la ferias inmobiliaria internacional Expo Real 2019, que se celebra del lunes al miércoles en Munich.

En un comunicado este domingo, el consistorio y el Govern han informado de que acudirán con el proyecto Barcelona Catalonia "para apoyar modelos de desarrollo inclusivos, sostenibles y cohesionadores".

Los proyectos que presenta Barcelona Catalonia bajo el lema 'Keeps on rocking!' son el reflejo de la vocación "internacional, abierta y cosmopolita" que tienen la ciudad de Barcelona, su área metropolitana y Catalunya.

En la edición de este año, Expo Real abre un nuevo salón, Nova3, dedicado a la innovación aplicada al sector inmobiliario, y se une así al debate PropTech y cómo las empresas del sector utilizan la tecnología para refinar, mejorar o reinventar los servicios que ofrecen.

Catalunya también afronta estos retos y mostrará las iniciativas del Govern y de la ciudad de Barcelona con los principales operadores de telecomunicaciones "para convertir Catalunya en un laboratorio abierto en conexión 5G".

En este contexto, Barcelona Catalonia quiere abordar el debate y los retos que plantea un modelo de ciudad de usos mixtos, donde deben convivir las personas, la innovación, el talento y la captación de inversión.

La segunda edición de 'Barcelona Catalonia Conference: Talent, Workspaces, Housing. Mix it to ACHIEVE it!' intentará responder a este planteamiento dentro del programa oficial de Expo Real.

FOROS DE DEBATE

Además, representantes de la delegación catalana participarán en diferentes foros de la feria, como el debate y los retos que plantean las ciudades con frentes marítimos, la aplicación de iniciativas inteligentes en los barrios y el impacto de la incorporación de la Inteligencia Artificial en la gestión del entorno urbano.

La parada de Barcelona Catalunya en Expo Real reúne ocho empresas con vocación internacional y administraciones municipales, metropolitanas y supramunicipales que colaboran en proyectos urbanísticos en Catalunya.

En esta ocasión la parada estará integrada por los ayuntamientos de Badalona, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, y Viladecans (Barcelona); y compañías como Europa Center, Fabregat Perulles Sales Abogados, Forcadell, Gina Barcelona Architects, Invest in the Center of Catalonia, JAP, L35 Architects y Meridiana.