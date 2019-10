González (Pimec) rechaza un 'paro de país' de días por la sentencia del 1-O pero se abre a uno simbólico

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Josep González, ha rechazado un 'paro de país' de varios días como respuesta a la sentencia del 1-O, pero se ha abierto a consensuar uno simbólico, similar al que se hizo el 3 de octubre de 2017 después del referéndum.

En una entrevista de Europa Press, González ha razonado que un 'paro de país' de días puede afectar a la economía, y ha remarcado que en el contexto actual de desaceleración económica lo que hay que hacer es "más bien empujarla y no frenarla".

"Respetamos las ideas de todo el mundo, pero no lo recomendamos", ha defendido el líder de Pimec, preguntado por un 'paro de país' indefinido como respuesta al fallo sobre los políticos soberanistas presos.

"Creo que me debo a lo que piensan los empresarios y un 'paro de país' en un momento en el que la economía se está desacelerando creo que sería malo. Con esto, no estoy diciendo que no tenga que haber unas reacciones y respuestas a las sentencias", ha expuesto.

González ha valorado que se podría promover un paro simbólico si se llega a un acuerdo con los diferentes agentes sindicales y patronales: "Nosotros, como mínimo, estamos muy abiertos a estudiarlo".

3 DE OCTUBRE DE 2017

Ha recordado que sindicatos y patronales se pusieron de acuerdo el 3 de octubre de 2017 para hacer un paro de dos horas, pero que después las "circunstancias de aquel momento" hicieron que a algunos empresarios les pareciera poco y pidieran más horas.

El presidente de Pimec ha valorado que no desea una "sentencia dura" para los líderes soberanistas encarcelados, puesto que ha recalcado que no considera que haya razones para ello después de lo sucedido.