17 de septiembre de 2019

El Govern descarta un gobierno de concentración porque comuns y CUP se han "autoexcluido"

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha descartado este martes constituir un gobierno de concentración como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O, porque los comuns y la CUP se han "autoexcluido".

"Esta propuesta no tiene recorrido, porque dos partidos que deberían estar en ese gobierno de concentración ya se han autoexcluido", ha razonado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Ha explicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está explorando diversas posibilidades como respuesta a la sentencia con los actores que consideran implicados y, por eso, por el momento el Govern no tiene sobre la mesa la propuesta del gobierno de concentración, pero tampoco un referéndum, ni el denominado 'paro de país'; y sobre estas dos posibilidades ha añadido: "Aunque no hay nada descartable, no hay nada concreto".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)