28 de julio de 2019

La huelga de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona causa 81 cancelaciones este domingo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los trabajadores de tierra de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona ha causado un total de 81 cancelaciones de vuelos este domingo --73 previstos y ocho nuevos vuelos de British Airways cancelados por la mañana--, han informado fuentes de Aena a Europa Press.

La protesta de los trabajadores de Iberia, durante el sábado y el domingo, ha causado un total de 143 cancelaciones de vuelos --62 el sábado y 81 el domingo--, y ha sido secundada por un 80% de los empleados, según UGT.

Iberia ha asegurado que este domingo el seguimiento de la huelga ha sido del 14,79% hasta las 12.30 horas; mientras que el sábado fue del 17,5% hasta las 20 horas, y ha explicado en un comunicado que se han cumplido los servicios mínimos y que no ha habido incidencias.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona, el portavoz de UGT en Iberia Barcelona, Oscar Minguillón, ha dicho este domingo que no entrarán en la "guerra de cifras" sobre el seguimiento de la huelga contra Iberia y han insistido en que un 80% de los trabajadores que no han realizado servicios mínimos han secundado la convocatoria.

REUNIÓN DEL COMITÉ

El presidente del comité de empresa de Iberia Catalunya, José Antonio Ramírez, ha explicado que los trabajadores se reunirán este lunes para valorar la huelga, y ha avanzado que pedirán a la compañía que se retomen las negociaciones.

Ramírez también ha afirmado que no descartan nuevas convocatorias de huelga si la empresa no está dispuesta a negociar: "No descartamos ningún escenario. Estamos convencidos de que esto debe tener una solución definitiva y la vamos a buscar de cualquier manera".

LA LLUVIA DEL SÁBADO

A las cancelaciones por la huelga se suman las causadas por la lluvia de este sábado: un total de 46 vuelos que debían partir de Barcelona, y dos de ellos han despegado este domingo por la mañana con destino a San Petersburgo (Rusia) y Kiev (Ucrania).

El Aeropuerto de Barcelona ha acumulado retrasos generalizados este domingo a consecuencia de la lluvia del sábado, que provocó que no despegara ni aterrizara ningún avión durante casi una hora, aunque ya estos retrasos "han mejorado bastante" a lo largo de la jornada, han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Además, Minguillón ha afirmado que los retrasos y cancelaciones de vuelos del sábado son consecuencia de la huelga y no de la lluvia: "Si solo media hora de lluvia intensa paralizara el aeropuerto sería un problema grave para una infraestructura internacional como esta".