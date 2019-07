29 de julio de 2019

Jordi Sànchez: "Hace muchos meses que los diputados de JxCat presos no hablamos a solas con Torra"

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado suspendido de JxCat en el Congreso, Jordi Sánchez, ha sostenido este lunes que no ha podido contrastar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, la opinión sobre la posición de JxCat respecto a la investidura a Pedro Sánchez: "Hace muchos meses que los diputados de JxCat presos no hablamos a solas con el presidente Torra".

En cambio, ha descrito la relación con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como "fluida y permanente", y ha añadido, en una entrevista en el 'Ara' recogida por Europa Press, que es urgente e imprescindible, en sus palabras, definir una estrategia que ahora no tienen para conseguir la celebración de un referéndum.

Ha lamentado como ha sucedido la investidura fallida de Sánchez, a quien le ha afeado haber perdido la oportunidad, junto con Podemos, de formar un gobierno progresista: "Si no son capaces de dialogar entre ellos, ¿Cómo tienen que ser capaces de dialogar con nosotros?".

SENTENCIA

Preguntado sobre la respuesta a la sentencia a los políticos soberanistas, ha dicho que es responsabilidad del ANC y Òmnium prepararla, y ha emplazado a ambas organizaciones recuperar la unidad: "Que se pongan de acuerdo de una vez y que recuperen, también ellas, la unidad de acción".

Sobre unas elecciones anticipadas en Catalunya, ha dicho que no tienen sentido: "Todo lo que se puede hacer después de las elecciones ya se puede hacer ahora".

Del 1-O, ha aseverado que en ese día la gente no falló y a su juicio lo que no funcionó fue la gestión posterior, fruto de la rivalidad entre partidos: "Y todos estos errores llevaron a un 27-O incomprensible".

De esta rivalidad ha hablado también para decir que las crisis con ERC se deben, según él, a la decisión de enterrar, en sus palabras, JxSí cuando más falta hacia: "Una unidad, la de JxSí, que con solo dos años consiguió hacer posible el momento más relevante del soberanismo: el 1-O".

Y de cómo reordenar el espacio de JxCat, ha opinado que debe tener una organización y una dirección, y no múltiples: "JxCat no puede ser una suma de organizaciones, no puede ser una federación de partidos".