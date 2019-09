17 de septiembre de 2019

El PP pedirá a Torra someterse a una cuestión de confianza si no pacta una moción de censura

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament Santi Rodríguez ha anunciado este martes que su grupo pedirá al presidente de la Generalitat, Quim Torra, someterse a una cuestión de confianza si los populares no logran un acuerdo con el PSC y Cs para presentar una moción de censura contra el presidente.

En rueda de prensa, ha lamentado que Cs y PSC rechazaran públicamente presentar una moción de censura de manera conjunta, pero espera que los líderes de ambos partidos accedan a reunirse con el PP para hablar de esta propuesta.

Después de que Cs haya vuelto a pedir la aplicación del 155 en Catalunya, Rodríguez ha sostenido que la moción de censura contra Torra lograría los mismos objetivos que el 155, pero de una manera "más rápida y fácil".

"Desde Catalunya tenemos también una opción", y ha defendido que Cs tiene en su mano presentar una moción de censura para cambiar el Govern.

Ha insistido en que "la opción de la moción de censura es válida con independencia de que puedan salir o no los números para prosperar", y ha asegurado que no está tan claro que la moción de censura no vaya a salir adelante.

"Tampoco sabemos si el presidente de la Generalitat tiene la confianza de la Cámara", y por eso ha explicado que, si no logra pactar la moción de censura con Cs y el PSC, el PP pedirá a Torra en el Debate de Política General que se someta a una cuestión de confianza en el Parlament.

Ha razonado que el Govern lleva dos años sin Presupuestos aprobados, por lo que ha expresado sus "dudas de que el presidente Torra tenga la confianza de la Cámara".

COMPARECENCIA DE CAPELLA

Rodríguez también ha anunciado que el PP ha pedido la comparecencia de la consellera de Justicia, Ester Capella, y de la directora de la prisión de Lledoners en la comisión de Justicia del Parlament, después de "las informaciones que han aparecido en relación a tratos de favor" a los presos soberanistas.

El dirigente del PP ha criticado que la Mesa del Parlament haya vuelto a rechazar la petición de Cs para que el síndic de Greuges, Rafael Ribó, comparezca en el pleno de la Cámara sobre el viaje a la final de la Champions al que asistió junto a algunos investigados en la presunta trama del 3%.

Ha reiterado que "no había motivos para inadmitir a trámite" esta solicitud, y ha pedido a Ribó que deje el cargo y lo ceda a algunos de sus adjuntos en el Síndic, después de que en comisión reconociera que había aceptado ese viaje, aunque dijo que no tiene relación con presuntos implicados en el caso del 3%.