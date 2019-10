Las protestas por la sentencia dejan el martes 125 heridos en Catalunya

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las protestas por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas dejaron un balance este martes de 125 heridos, la mayoría en Barcelona.

Según ha informado este miércoles el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem), sus profesionales realizaron 74 asistencias sanitarias en la ciudad de Barcelona, con 66 altas in situ y ocho traslados.

En Lleida, realizaron 15 asistencias con 14 altas in situ y un traslado; en Gurb (Barcelona) 14, con 13 altas in situ y un traslado; y en Tarragona 11 con seis altas in situ y cinco traslados.

En Girona, el Sem atendió a siete personas (cinco altas in situ y dos traslados); en Sabadell (Barcelona) hubo una alta in situ y un traslado, y en Mollet del Vallès (Barcelona) dos altas in situ.

Las protestas por la sentencia dejaron un balance el lunes de 131 heridos, la mayoría en el Aeropuerto de Barcelona.