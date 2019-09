18 de septiembre de 2019

Ricky Rubio inaugura una sala para pacientes oncológicos en el Hospital Dexeus de Barcelona

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Ricky Rubio, 'MVP' del Mundial de baloncesto ganado por España en China, ha inaugurado este miércoles la Sala The Ricky Rubio Foundation - Espai Javier Claver en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, un espacio para ayudar a los pacientes de cáncer y a sus familias a hacer más llevadero el tratamiento, como el que siguió su madre antes de fallecer de cáncer, hace tres años.

"Estoy muy orgulloso, esta sala aún tiene más repercusión porque hemos ganado. Yo creo que mi madre está más orgullosa de que haya inaugurado esta sala que de que haya sido campeón del mundo. Las familias pasan tanto tiempo en esta sala, que poder jugar o recortar minutos de distracción, es mucho mejor", ha explicado el catalán en rueda de prensa.

El jugador de Phoenix Suns ha indicado que el proyecto nació de cuando su madre, de emoción, rompió una campana que los pacientes tocaban al terminar las sesiones de radioterapia.

"Es un momento que me marcó, pequeños momentos que pueden hacer el hospital sirven mucho para la felicidad de un paciente. En esta sala que hoy inauguramos, pasamos muchas horas con mi madre y hoy no la reconocía, porque no parece de hospital", ha afirmado.

UNA SALA PARA DESCONECTAR

Ha explicado: "Quiero que sea una sala en la que los pacientes no vengan y sientan malas noticias en malos espacios, sino que puedan desconectar un momento de que están en un hospital. Así nace una idea que ha sido posible gracias a mucha gente. Dexeus ha ayudado muchísimo y hoy se inaugura un proyecto en el que he puesto mucho tiempo".

"¿Por qué se llama Espacio Javier Claver? Ya que hablamos de la selección, decimos que somos una familia, es porque nos ayudamos en momentos difíciles", ha expresado en relación al nombre, un homenaje al padre de su compañero Víctor Claver, también fallecido de cáncer.

"Se vio en la semifinal contra Australia, cuando no quedaban energías, en una segunda prórroga, y miras a los compañeros y ves que sale energía de donde no la hay, pero en momento complicados también. Víctor es más que un compañero de equipo, acaba siendo un hermano, los hermanos se ayudan. Su padre sufrió cáncer y en un momento no pudo más. Quería darle su nombre a este gran proyecto", ha recalcado.

El alero valenciano Víctor Claver, que también ha estado presente en esta inauguración, alabó a Rubio, que "ha demostrado ser 'MVP' en el Mundial pero realmente es 'MVP' por estas cosas".

"Estamos agradecidos por el gesto de ponerle el nombre de mi padre a esta sala. Gracias Ricky, eres un hermano y ya te dije que estás haciendo las cosas muy bien, en la pista y fuera. Gracias", le ha dicho.

Por otro lado, el coordinador médico del Institut Oncològic Dr. Rosell del Hospital Universitari Dexeus, Santiago Viteri, ha subrayado la importancia de tener un espacio así en un hospital.

"Quisiera dar las gracias a Ricky, a Víctor y a los que han hecho posible la realización de esta sala. Muchos tenemos ideas muy bonitas, pero pocos somos capaces de llevarlo a la práctica. Este espacio hará que el paciente tenga otra actitud, que se relacionen, y esto es cuidar los unos de los otros, los pacientes con las familias y con los médicos, para aunar las fuerzas de todos", ha detallado.

Una sala cuyo interiorismo va a cargo de Studio Invitado, inspirado en un oasis urbano: "Es una zona de estar, de lectura, de encuentro más distendida con los doctores, y una zona de puzzle, que es muy importante para Ricky. Una zona lúdica, con una videoconsola para poder desconectar", ha comentado su diseñadora.

MUNDIAL

Sobre el Mundial, Rubio ha señalado que ha "disfrutado como un niño" del campeonato, pero ha añadido que ni él ni sus compañeros se conforman con ello y que quieren más, apuntando a la próxima gran cita que serán los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"He disfrutado como un niño pequeño del camino y no acaba aquí, todo sigue. Ha sido un buen campeonato, pero no me conformo y así todos mis compañeros, seguimos adelante. Desde el primer día sentí una fuerza interior y me hizo creer que podía pasar algo muy grande. Así lo creía", ha asegurado Rubio.

El catalán intuía de que podían ganar la final a Argentina: "Dime inocente, pero había algo que me decía que lo haríamos, luchaba por algo más. Me enseñaron que tienes que luchar hasta el final y que tienes que soñar en grande", ha comentado.

El base de El Masnou, mejor jugador de la final y del torneo, se sorprendió del ambiente vivido en Madrid en la celebración del Mundial.

"Sabemos lo que hemos conseguido al ver la reacción de la gente en Madrid. En China sabíamos que la habíamos liado gorda, pero no tanto. No sólo por ganar, sino por cómo lo hicimos", se ha sincerado.

Por su parte, Claver ha confesado que todavía no se cree haber ganado: "Al principio del campeonato no pensaba en la final, sino en el día a día. Los primeros días fueron duros, pero ganamos. La gente no nos daba por favorita porque desde fuera las sensaciones no eran buenas pero sí lo son dentro", advirtió.

"Somos más que una selección, somos una familia y en los momentos duros te hace unirte más y en los buenos lo disfrutas y sientes más", reiteró el alero, que ha firmado su mejor torneo con la selección española.