Roldán a Torra: "No es república, es golpe de Estado. No son gigantes, son molinos"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha acusado al presidente de la Generalitat de no ceñirse a la realidad en su proyecto independentista: "No es una república, es un golpe de Estado. No es el muy honorable Puigdemont, es un fugado. No son presos políticos, son presuntos delincuentes. No es revolución de las sonrisas, son explosivos. No son mártires, son presuntos terroristas".

"Señor Torra: No son gigantes, son molinos", ha concluido en referencia al 'Quijote' durante su intervención en la moción de censura impulsada por Cs a la que se presenta como candidata para sustituir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, sin opciones porque no cuenta con los avales para ello.

La dirigente de la formación naranja ha pedido a los diputados del Parlament censurar al presidente de la Generalitat para estar "en el lado correcto de la historia".

"Estamos aquí para que dentro de unos años los catalanes puedan mirar atrás y, entre tanta fecha negra en el calendario, puedan recordar el día de hoy y se sientan orgullosos al saber que hubo unos representantes políticos que estaban en el lado correcto de la historia", ha reivindicado.

Ha defendido que echar a Torra de la Generalitat es una obligación de los partidos no independentistas, a los que ha llamado a unirse para estar "al lado de la democracia".

UNIR AL CONSTITUCIONALISMO

Roldán ha razonado que esta moción va más allá de las siglas y de los partidos, y ha reclamado recuperar el espíritu del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los partidos no independentistas se unieron contra la vía unilateral: "Hoy nos toca remar juntos. Les pido que hoy seamos la imagen de la unión, la imagen que estamos esperando millones de catalanes".

"Para recuperar la convivencia hay que erradicar la violencia, para recuperar la libertad hay que acabar con la intolerancia, para recuperar la democracia hay que acabar con los totalitarios. Para trabajar para todos los catalanes primero tenemos que apartar al señor Torra. Es un imperativo moral censurar a un gobierno que anima y jalea a los radicales", ha sentenciado.

Para Roldán, los "demócratas no pueden callarse cuando ven que en este Parlament se jalea y legitima a aquellos que han escogido la violencia como opción", y ha insistido en vincular a Torra con los miembros de los CDR encarcelados por presunto terrorismo.

Durante su intervención, ha aprovechado la presencia de la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, que se encontraba en el palco del hemiciclo junto al líder de la formación, Albert Rivera, para darles las gracias: "Tú eres la primera mujer que ha ganado las elecciones y hoy yo soy la primera mujer que se presenta a la Presidencia de la Generalitat".

CRÍTICA AL PSC

La dirigente naranja ha insistido en pedir a los socialistas su apoyo, pese a que ya anunciaron que se abstendrían en la votación porque, si bien están de acuerdo con que "Torra es el problema, Roldán no es la solución".

Roldán ha asumido que la aritmética parlamentaria hace inviable que la votación prospere, ya que la CUP ha anunciado que votará en contra y con Jxcat y ERC --partidos que respaldan al Govern-- suman mayoría.

Pese a ello, Roldán ha insistido en que los socialistas voten a favor de la moción y le han recordado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que la mayoría independentista está en el Parlament y no en la calle, en referencia a que las fuerzas independentistas no alcanzaron la mayoría en votos.

"Esta suma sí que da. La tenemos en la calle, en votos, en esa mayoría que los catalanes quieren que vayamos de la mano y digamos 'Señor Torra, ya basta'", ha dicho, y ha llamado a recuperar la unidad constitucionalista, que también hubo el 8 de octubre de 2017 en la manifestación constitucionalista a la que acudieron dirigentes de Cs, PP y PSC.