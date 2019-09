19 de septiembre de 2019

La Síndica de Barcelona recomienda al Imet investigar si hay prácticas fraudulentas en taxis adaptados

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Institut Metropolità del Taxi (Imet) que investigue si existen prácticas fraudulentas en el cobro de las tarifas de taxis adaptados, después de recibir una queja ciudadana que asegura que algunos cobran distinto a personas con sillas de ruedas sin que estén autorizados.

Ha pedido al Imet que tome medidas para garantizar la aplicación de las mismas tarifas a todos los usuarios del servicio, para lo que pide identificar y, si es necesario, corregir esta práctica, ha informado en un comunicado este jueves.

El ciudadano que presentó la queja aseguró que se cobraban unas tarifas distintas y que no se le entregaba un recibo pese a pedirlo, ha explicado la Sindicatura, que ha recordado que Vilà avisó en marzo de que Barcelona no cumple el mínimo legal establecido del 5% de taxis adaptados, y no alcanza el 1% del total de la flota de licencias.