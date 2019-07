4 de julio de 2019

El Tram adapta la parada de Francesc Macià a personas sordas en un plan piloto

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tram empezará a probar a partir de este jueves un plan piloto para adaptar la parada de Francesc Macià a personas sordas, proyecto que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) implantará en el resto de estaciones de tranvía y se calcula que beneficiará a 58.000 usuarios.

Se han instalado bucles magnéticos de inducción auditiva en la parada del tranvía para hacer llegar el señal del audio de la megafonía a audífonos e implantes, que estén preparados para recibirla, y eliminando el ruido de fondo.

La ATM ha escogido la parada de Francesc Macià por el elevado ruido ambiente que proviene del tráfico que circula por la avenida Diagonal, y por ser la segunda parada más importante de la red: se hicieron 1,61 millones de viajes en 2018, el 5,55% del total.

Esta prueba piloto se irá desplegando en un periodo de tres años en toda la red de tranvía, que cuenta con 56 paradas, y se estima un coste de 560.000 euros.

El conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet; el director general de la ATM, Pere Torres, y el presidente de Tram, Felip Puig, han asistido a la inauguración de la prueba.

Calvet, también presidente de la ATM, ha destacado en una atención a los medios que este piloto permite que las personas sordas ganen en calidad de vida y puedan utilizar el transporte público: "Hoy presentamos una pequeña acción que resuelve una parte de los problemas que tienen este colectivo".

Ha sostenido que Francesc Macià es una "parada difícil" para las personas sordas por el elevado ruido de la plaza en la que se encuentra, y ha explicado que se extenderá a otros servicios de transporte público de la ATM.

"La accesibilidad del transporte público tiene que ser total para todos los colectivos que lo utilizan, especialmente, para las personas con más dificultades", ha recalcado.

DIFICULTADES DE LAS PERSONAS SORDAS

Agustí Vilar, miembro de la Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT), ha sostenido que las personas sordas tienen dificultades para "discriminar" el ruido en situaciones como cuando llega el tranvía.

"Los sordos no somos sordos porque no oímos sino porque no discriminamos. Discriminar significa si oímos cuando viene el tranvía, cuando se para, dónde tenemos que ir a buscar la puerta para entrar", ha explicado.

Ha indicado que con el ruido de la parada de Francesc Macià "a duras penas" lo pueden hacer, y que este piloto les da más seguridad para acceder al tranvía.

"Si la accesibilidad no gana en seguridad, esta accesibilidad no nos interesa", ha subrayado Vilar.