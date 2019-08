El PP recurre al TC la proclamación de Eduardo de Castro (Cs) como presidente de Melilla

MELILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha informado este martes de que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la elección de Eduardo de Castro González (Ciudadanos) como presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla al asegurar que durante el Pleno de la constitución de la Asamblea no se postuló para el cargo y, por tanto, los votos que cosechó el único parlamentario de Cs de CPM (8) y PSOE (4) --en total 13-- "son nulos", por lo que el presidente melillense debe ser el más votado en dicha sesión, Juan José Imbroda Ortiz (PP), que sumó los diez escaños populares más los dos de Vox, que suman 12.

A pregunta de los periodistas, el secretario general de los populares melillenses, Miguel Marín, ha comunicado que su formación ha registrado ante el TC un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que consideró "inadmisible" el recurso contencioso-electoral interpuesto por el PP contra el acuerdo de la sesión del Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de junio de 2019, de proclamación de Eduardo de Castro como presidente de Melilla al sostener que cuando fue preguntado en dicha sesión si se presentaba como candidato a la Presidencia, éste habría respondido que 'no'.

Marín ha declarado este martes que "tal y como recoge la transcripción literal del acta de la sesión, el señor De Castro no presentó candidatura y, por tanto, si no presenta candidatura no puede ser elegido presidente"

Según el auto judicial emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, la no admisión de la demanda de los populares contra el representante de Cs obedece al hecho de haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido, que es de tres días desde la proclamación como presidente. El pleno tuvo lugar el 15 de junio y la presentación del recurso ante la Junta Electoral de Zona se realizó el día 21 de junio de 2019

Sin embargo, desde el PP sostienen que el plazo debe contar a partir del día del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 19 de junio, por lo que aseguran que el recurso fue presentado a tiempo y por tanto consideran a De Castro como "presidente ilegítimo".