El secretario general de UGT cree que el acuerdo que propone Rivera "va en contra de lo que ha votado la mayoría"

CEUTA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, José Álvarez, ha opinado este lunes en Ceuta que el acuerdo propuesto por el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez "va contra lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía de nuestro país" y ha apostado "sin lugar a dudas" por algún tipo de pacto entre el PSOE y Unidas Podemos "en el que se refleje la mayoría en un gobierno, de coalición o de lo que sea". A juicio del sindicalista, "todo lo que no responda a los programas más votados sería un fraude a la Constitución y, lo que es más importante, a la ciudadanía".

Preguntado por las tres condiciones puestas a los socialistas por Rivera, Álvarez ha argumentado que "la Constitución no debe servir para tirárnosla a la cabeza". "En Navarra hay un gobierno constitucionalista con una mayoría muy amplia y va en contra del espíritu constitucional que los partidos cambien los ejecutivos regionales", ha añadido en declaraciones a los medios.

Con respecto a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ha dicho que actualmente no ve "ninguna razón para aplicarlo" y sobre la exigencia de no subir impuestos ha lamentado que "a Rivera le importan poco los ceutíes que no llegan a fin de mes, que los niños puedan ir a la escuela pública o que los hospitales tengan recursos".

En términos generales, el secretario general ugetista ha reconocido una "gran preocupación" por la posible repetición de los comicios y ha destacado que "no hay razón política para ir otra vez a elecciones más allá de la falta de acuerdo y entendimiento". "En los tres años y medio de esta Ejecutiva Confederal no hemos tenido un Gobierno con estabilidad y tiempo para abordar los graves problemas de este país y ahora contamos con una mayoría clara de izquierdas que quiere revertir los recortes y devolver derechos, una oportunidad que no se debe perder", ha destacado.

Desde su punto de vista, "este es un momento especial" y la recién iniciada "no es una legislatura cualquiera" porque "ya llevamos muchos años sin derechos laborales y libertades recortadas y hay mucha gente que, mientras se crea riqueza y no se reparte, no puede esperar más". A su juicio, una de las medidas "fundamentales" a implementar para "abordar el futuro" pasa por "tratar cuanto antes la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy".

"La situación internacional" es otro factor que conduce a exigir "un Gobierno operativo y funcionando en plena forma" para hacer frente a desafíos como "las migraciones globales, el 'Brexit' o la 'guerra' entre Estados Unidos y China".

Para la ciudad autónoma ha reclamado un "plan estratégico" consensuado por partidos, sindicatos y organizaciones patronales "que sirva para que Ceuta vea un futuro a medio y largo plazo".