3 de agosto de 2019

La gran noche de las influencers en el Arenal Sound

Los influencerse se desmelenan. El Arenal Sound ha hecho un viernes de lo más loco. En esta jornada dejaron numerosas imágenes donde se les puede ver disfrutando y pasándolo bien en la cita musical de Burriana. Una actuación de David Rees y The Girl and the Piano sirvió para homenajear los diez años de andadura del festival. En ese momento estaba presente Dulceida, que reconoció sentirse emocionada ante esta interpretación.