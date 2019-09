Neutrino Energy Group: Producción masiva de vehículos eléctricos con batería: ¿es solo una utopía?

Con su flamante marca Pi, el Grupo Neutrino demuestra que sus pequeñas centrales eléctricas, actualmente en fase de desarrollo, pueden convertir cantidades infinitas de energía a partir de partículas invisibles

Hace ya algún tiempo Volkswagen tuvo constancia de que su marca, como el resto de compañías de automóviles consolidadas, se encuentra amenazada por la irrupción de los coches eléctricos. ¿Qué debería significar esto? Los automóviles eléctricos actuales usan baterías para almacenar la electricidad que necesitan para funcionar. Pero hay dos problemas que limitan el actual concepto de movilidad eléctrica:

La fabricación de estas baterías requiere de cobalto y litio como materias primas. Sin embargo, las reservas de estos materiales son limitadas, como cualquier otro elemento en un mundo con recursos que no son infinitos.

El repostaje de combustible de un vehículo de combustión interna se hace en cuestión de minutos. Además, las estaciones de servicio se pueden encontrar prácticamente en cualquier lugar. Pero la situación es muy diferente respecto a las estaciones de carga de los vehículos eléctricos. La carga requiere de horas de espera y las estaciones para vehículos eléctricos son muy escasas. Para que se lleve a cabo un uso masivo y eficiente de vehículos eléctricos, la red de estaciones de carga tendría primero que expandirse notablemente.

Conclusión: por supuesto que habrá nuevos avances en el desarrollo de baterías

Pero el suministro inicial, el almacenamiento y el consumo posterior no serán exitosos al pretender reemplazar al motor de combustión interna actual, en el caso de que se mantengan las condiciones actuales respecto a la movilidad eléctrica.

La solución a estos problemas radica en la producción de electricidad a través del propio vehículo. Incluso los motores utilizados hoy en los vehículos híbridos son muchos más eficientes como generadores de energía que la producción de energía de las centrales eléctricas de carbón. La batería ha de servir como un búfer y, por tanto, su tamaño debe ser manejable. La política debe estar abierta a nuevas ideas respecto a esta cuestión. El vehículo híbrido es una buena solución para un futuro a corto plazo. Al mismo tiempo, el desarrollo de plantas de energía de neutrinos a pequeña escala está avanzando. Los primeros modelos serán diseñados para producir 5 kWh. La hoja de ruta para el futuro de la movilidad se contempla así:

La batería de reserva se carga a través del motor convencional.

El amortiguador, que se recarga continuamente por lo producción de energía del vehículo, garantiza que el depósito de combustible alcance una mayor autonomía. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de conducir en modo eléctrico sin generar emisiones como, por ejemplo, en centros urbanos como el de Stuttgart, que actualmente sufre niveles muy altos de contaminación.

Con su flamante marca Pi, el Grupo Neutrino demuestra que sus pequeñas centrales eléctricas, actualmente en fase de desarrollo, pueden convertir cantidades infinitas de energía a partir de partículas invisibles. El proceso es similar al de la energía fotovoltaica, que transforma la luz solar visible en energía. La gran ventaja de la tecnología neutrino es que funciona incluso en la oscuridad total, puesto que esta forma de energía está disponible de manera constante. Con un peso del automóvil de 320 Kg y una velocidad constante de 80 km/h es teóricamente posible transitar por una carretera llana llevando a bordo una fuente de energía de 5 kWh. Por tanto, solo se necesita una pequeña batería para que el automóvil funcione.

Este es el primer vehículo del proyecto piloto con el que trabaja el Grupo Neutrino

Tanto la marca como el modelo se llamarán Pi. En el caso de que se requeiran velocidades más altas o vehículos de mayor peso, se necesitarán unidades suplementarias de almacenamiento más grandes o convertidores de energía más potentes. Los políticos han de valorar las diferentes opciones y exigir de manera firme lo que es técnicamente posible a través de la normativa legal oportuna. Si la política sigue sin poner verdaderas soluciones sobre la mesa, el desarrollo de la movilidad se encontrará en un callejón sin salida. La tecnología actual no permite el desarrollo de baterías adecuadas para la movilidad eléctrica masiva. Es necesario desarrollar nuevos sistemas y tecnologías, aunque solo sea a modo de transición hacia el futuro. Con los vehículos eléctricos de la marca Pi está desarrollando la movilidad del futuro. Estos automóviles incorporan a bordo una planta de energía libre de contaminantes. Como resultado, las emisiones no solo se modifican, como es el caso de la tecnología de almacenamiento actual, sino que se evitan. Además, la tecnología de neutrinos no depende de materias primas cada vez más escasas. Los cables solo serían necesarios en este sistema si se llegara a desarrollar el automóvil desde el receptor de energía eléctrica de las redes públicas hasta el productor y proveedor de las mismas. ¡Los problemas con las estaciones de carga se eliminarían, puesto que los vehículos Pi ya no las necesitan!

Notas explicativas sobre la marca Pi

Pi es una marca de vehículos alemana. El propietario de esta marca es el Neutrino Energy Group. Pi es una marca de automóviles eléctricos puros. El nombre Pi se basa en la constante matemática del mismo nombre. Como un número circular, también llamado número ludolfiano o constante de Arquímedes, simboliza el infinito. En términos de tecnología de neutrinos, se refiere a la energía infinita disponible en el espectro de radiación solar.

