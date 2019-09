17 de septiembre de 2019

Billones en juego proporciona soluciones para la autosuficiencia energética de África

El gas natural puede ayudar a África a llevar la electricidad a la gente. Solo tiene que aprovecharse adecuadamente y no desperdiciarse ni exportarse

Esta es la premisa del Capítulo 5 de Billones en juego: El futuro de la energía africana, el nuevo libro del destacado abogado de energía africano NJ Ayuk. Y es un mensaje que Jeff Goodrich, ex CEO de OneLNG, apoya.

OneLNG fue una joint venture entre la empresa de transporte de gas natural licuado (GNL) Golar LNG y Schlumberger, el gigante global de servicios petroleros. Si bien los problemas de financiación obstaculizaron los intentos de OneLNG de desarrollar el primer proyecto de gas natural líquido flotante (FLING en sus siglas en inglés) en aguas profundas de África con Ophir Engergy, con sede en Londres, los directivos del proyecto, incluido Goodrich, reconocieron el potencial de LNG para monetizar las reservas de gas natural en alta mar de África.

"En el capítulo titulado Abundante, accesible y asequible: la "edad de oro" del gas natural brilla en África, Ayuk identifica correctamente los beneficios del gas natural, especialmente a medida que el mundo busca formas de reducir las emisiones de CO2", dijo Goodrich. "También apunta a algunos de los problemas a los que la industria africana de gas natural tiene que hacer frente, por ejemplo, la quema y la exportación de productos que bien podrían usarse en casa".

A pesar de los avances en la electrificación, gran parte de África todavía está sumida en la oscuridad cada noche. Usar gas natural como una fuente fiable para generar electricidad cambiaría esto. También reduciría la dependencia de fuentes como el estiércol animal para cocinar, un sistema relacionado con algunas enfermedades respiratorias. "Es increíble pensar que hoy en día hay casi mil millones de personas en África subsahariana sin acceso a electricidad, pero esta es una realidad que a Ayuk no se escapa", dijo Goodrich. "En lugar de huir del problema, presenta una serie de soluciones realistas que cualquiera que se preocupe por hacer que África sea más autosuficiente estará ansioso por escuchar. Creo que sus ideas resonarán especialmente con los lectores que están de acuerdo con Ayuk en que un mercado de exportación global sobresaturado hace que este sea el mejor momento para avanzar en el comercio de energía intraafricano y centrarse en los mercados regionales."

NJ Ayuk es fundador y CEO del grupo panafricano de derecho corporativo, Centurion Law Group; Fundador y Executive Chairman of the African Energy Chamber; y coautor de Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad (2017).

Actualmente, es reconocido como una de las figuras más destacadas de los negocios en África. Billones en juego: el futuro de la energía africana (Billions at Play: The Future of African Energy) será publicado por Octubre 2019.

