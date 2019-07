15 de julio de 2019

Un estilo de vida saludable beneficia la memoria y podría contrarrestar el riesgo de padecer Alzheimer (1)

Factores de estilo de vida combinados brindan un beneficio máximo para la memoria y podrían contrarrestar el elevado riesgo de padecer

Alzheimer debido a condiciones genéticas o contaminación

INFORME DE LA CONFERENCIA ALZHEIMER´S ASSOCIATION INTERNACIONAL CONFERENCE DE 2019

LOS ÁNGELES, 15 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio presentado en la conferencia Alzheimer's Association International Conference [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2524011-1&h=2619086478&u...] (AAIC) de 2019 sugiere que un estilo de vida saludable; incluida una dieta sana, ejercicio y estimulación cognitiva; podría reducir el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Los investigadores también detectaron que los cambios de estilo de vida pueden reducir el riesgo incluso frente a otros factores de riesgo, incluidos factores genéticos y contaminación, y ofrecer beneficios máximos para la memoria cuando se combinan.

https://mma.prnewswire.com/media/946686/Azheimers_Associatio... [https://mma.prnewswire.com/media/946686/Azheimers_Associatio...]

Cinco estudios de investigación que se presentaron en AAIC 2019 sugieren:

-- Adoptar cuatro o cinco factores de estilo de vida saludable redujo el riesgo de padecer demencia tipo Alzheimer en un 60% comparado con la no adopción o adopción de un solo factor. -- La observancia de un estilo de vida saludable podría contrarrestar el riesgo genético de padecer Alzheimer. -- Tener una mayor reserva cognitiva, desarrollada gracias a la educación formal y la estimulación cognitiva, podría beneficiar al cerebro que envejece al reducir el riesgo de padecer demencia entre las personas expuestas a un alto nivel de contaminación. -- Se confirma que fumar durante los primeros años y la mediana edad adulta está asociado con deterioro cognitivo en la mediana edad, a partir de los 40. -- El trastorno con el consumo de alcohol aumentó de manera significativa el riesgo de padecer demencia en mujeres mayores.

"Aunque no existe un remedio ni un tratamiento demostrado para el Alzheimer, un amplio cuerpo de estudios sugieren claramente que combinar hábitos saludables [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2524011-1&h=1912445377&u...] favorece una buena salud mental y reduce nuestro riesgo de deterioro cognitivo", comentó María C. Carrillo, doctorada, directora de ciencia de Alzheimer´s Association. "Las investigaciones que se han presentado hoy en AAIC nos proporcionan recomendaciones factibles, viables que pueden ayudarnos a llevar una vida más sana".

Para determinar si cambios multicomponentes en el estilo de vida pueden proteger la memoria y las destrezas de pensamiento en la gente con riesgo de desarrollar demencia, la Alzheimer´s Association está liderando el Estudio en EE.UU. para proteger la salud mental a través de intervenciones de estilo de vida para reducir el riesgo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2524011-1&h=2826867724&u...] (U.S. POINTER). U.S. POINTER es el primer estudio que examina dichas intervenciones combinadas en una población estadounidense grande y diversa. Las intervenciones incluyen ejercicio físico, consejos y modificación nutritiva, estimulación cognitiva y social, y una mejora de la autogestión de la salud. El estudio se está realizando en cinco ubicaciones de Estados Unidos; se espera tener resultados iniciales en 2023.

La adopción de múltiples factores de vida saludable podría reducir el riesgo de padecer demenciaUn creciente número de investigaciones sugiere que la adopción de varios factores de vida saludable ofrece un beneficio máximo para la salud mental y del cuerpo. Klodian Dhana; doctor en medicina, doctorado y profesor adjunto del centro médico de Rush University en Chicago; junto con sus colegas usó datos del Chicago Health and Aging Project (CHAP; n=1431) y del Rush Memory and Aging Project (MAP; n=920), para examinar cómo un estilo de vida saludable mitiga el riesgo de padecer Alzheimer. Los investigadores se centraron en cinco factores de vida sana de bajo riesgo: dieta sana, al menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada y vigorosa, no fumar, consumo de alcohol ligero o no consumo de alcohol y participar en actividades estimulantes a nivel cognitivo.

En un seguimiento medio de nueve años en CHAP y seis años en MAP, se encontraron 293 (21%) y 229 (25%) de casos de demencia tipo Alzheimer respectivamente. Los investigadores descubrieron que los participantes del estudio que adoptaron cuatro o cinco factores de vida saludable tuvieron un 60% de menor riesgo de padecer demencia tipo Alzheimer comparado con participantes que no siguieron ningún factor o solo uno de los factores de menor riesgo. Los investigadores detectaron que los participantes que adoptaron un factor más de estilo de vida de menor riesgo redujeron su riesgo de padecer demencia tipo Alzheimer en un 22% extra sin importar su número de factores.

"Este estudio destaca la importancia de seguir múltiples prácticas de vida saludable para reducir el riesgo de padecer demencia tipo Alzheimer", comentó Dhana. "En Estados Unidos, la observancia de un estilo de vida saludable es baja, por lo que fomentar estos factores de vida saludable debería ser el principal objetivo de las políticas de salud pública".

Un estilo de vida saludable podría contrarrestar el riesgo genético de padecer demenciaSe sabe que los factores genéticos aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Lo que no se sabe es si se puede contrarrestar dicho riesgo con un estilo de vida saludable. Elzbieta Kuzma, doctorada y becaria de investigación en Exeter Medical School, y su equipo usaron datos de 196383 adultos con ascendencia europea con 60 años de edad y mayores del Biobank de Reino Unido e identificaron 1769 casos de demencia en un periodo de seguimiento medio de ocho años. Los investigadores agruparon a los participantes en grupos con riesgo genético alto, intermedio y bajo de padecer demencia y estilo de vida favorable, intermedio y desfavorable basándose en su dieta, actividad física, fumador y consumo de alcohol.

Para evaluar el riesgo genético, los investigadores utilizaron una puntuación de riesgo poligenético (PRS) basada en estudios estadísticos publicados [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2524011-1&h=3806404272&u...] de análisis de todo el genoma de Alzheimer, incluidas las mutaciones asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Los factores genéticos se ponderaron según el nivel de asociación con Alzheimer. Para el factor de vida saludable, los investigadores consideraron comportamientos sanos: no fumar, actividad física habitual, dieta sana y un consumo moderado de alcohol.

(CONTINUA)