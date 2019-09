El IoT y la energía inteligente son el centro de atención en la conferencia CITIE de CHINT

WENZHOU, China, 11 de septiembre, 2019 /PRNewswire/ -- CHINT, líder en soluciones de energía inteligentes, ha inaugurado la primer Conferencia del Internet de las cosas para la industria y la energía ("Conference of Internet of Things for Industry and Energy", o CITIE por sus siglas en inglés) en Wenzhou, en la provincia de Zhejiang del este de China, que se celebra del 10 al 13 de septiembre.

Bajo el tema "Interconectando al mundo con la energía inteligente" ("Interconnecting the World with Smart Energy"), CITIE exploró las últimas tendencias, tecnologías, y mejores practicas para el Internet industrial de las cosas (IIoT, por sus siglas en inglés) y sus aplicaciones para la energía inteligente. Siendo la única conferencia de su categoría en China, CHINT dio la bienvenida a más de 800 participantes de más de 100 países de todo el mundo.

"El Internet de las cosas (IoT) da a luz nuevas soluciones de energía. La revolución del suministro de la energía, el consumo, y la tecnología se anuncia en el horizonte. Las soluciones de energía más verdes, más económicas y accesibles pronto serán la norma", dijo Nan Cuihui, presidente de CHINT. "CHINT aprovecha el IoT para crear un circuito ecológico para los consumidores de energía, las redes eléctricas, las instituciones financieras y las industrias de fabricación, promoviendo innovadoras aplicaciones para la energía y el IIoT."

CITIE exploró la transformación digital de la fabricación, el poder de la energía inteligente y el IIoT a través de cinco sub-foros: la energía inteligente y el desarrollo verde; la fábrica inteligente y la industria de procesos; la fabricación inteligente y la transformación digital; la ciudad inteligente y la vida en el futuro; y el 7º foro internacional de la tecnología de sensores del IoT. Más de 100 expertos globales y académicos participaron en el foro. Candidatos del ministerio chino de Industria y Tecnologías de la Información, de la Federación china de economía industrial, de la red estatal y de la Academia china de ingeniería dieron conferencias magistrales y organizaron foros sobre productos industriales del 5G+, la transformación digital de las industrias de fabricación y la omnipresencia del IoT en el sector de la electricidad. CITIE también invitó a más de 80 representantes de naciones del Cinturón y Ruta, destacados expertos de la industria y académicos, jefes de estado y de instituciones financieras provinciales, líderes del sector industrial y de la energía en las economías BRICS, y más de 200 representantes de empresas internacionales, incluídas Siemens, Echelon, SAP, Veolia y Alibaba.

En CITIE, CHINT reveló su plataforma de IoT industrial en la nube, marcando un hito de la industria en el uso del big data, el IoT y la IA. Usando el IoT, la estrategia de CHINT "Una nube y dos redes" ("One Cloud and Two Networks") (CHINT Cloud, IoT de la energía y IIoT) ha impulsado a una serie de aplicaciones innovadoras en el sector de la energía inteligente conectada. El IoT de la energía de CHINT es un ecosistema de energía inteligente que provee un modelo innovador que abarca el suministro, el almacenamiento, la transformación, la distribución y el consumo. El IIoT de CHINT se basa en 30 años de experiencia y entrega un sistema de fabricación inteligente flexible, eficiente y completo a través de la transformación digital de productos clave a lo largo de la cadena de valor.

