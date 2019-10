22 de octubre de 2019

Jelurida: Blockchain adonde vayas con Ardor para Android

LUGANO, Suiza, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Jelurida [https://www.jelurida.com/news/blockchain-on-android] se enorgullece de anunciar que el Ardor blockchain basado en Java ahora se podrá ejecutar en Android OS como nodo completo (full node) con soporte para todas las características de la plataforma. Ahora los usuarios podrán participar en la red descentralizada desde sus móviles, sin tener que gestionar un servidor o ejecutar el software en sus portátiles constantemente.

Hasta ahora, los dispositivos móviles sólo soportaban una funcionalidad de cliente ligero (light client). La creación de nuevos bloques, una parte crítica de cualquier cadena de bloques, y muchas otras características importantes de Ardor - agrupación, financiación automática, mezclado de monedas - requerían que se pusiera en marcha un servidor. El nodo completo en el paquete Android ahora da acceso a todas estas funcionalidades en los smartphones modernos.

Al mantener su propia copia de la cadena de bloques, el dispositivo móvil se convierte en un participante de pleno derecho en la red, tan fiable como un servidor especializado, con la diferencia de que el usuario puede llevarlo consigo todo el tiempo, y no está en un centro de datos remoto. Los proyectos de IoT ahora podrán apreciar la flexibilidad de integrar contadores inteligentes basados en Android y sensores industriales directamente con la cadena de bloques.

"Ejecutar una "proof of work" de un nodo minero en un dispositivo móvil es impensable, y otras cadenas de bloque de prueba de participación están moviéndose en la dirección de la centralización incrementada al depender de nodos maestros y utilizar el consenso delegado", dice Petko Petkov, el ingeniero que lidera la iniciativa Android de Jelurida. "Jelurida sigue estando comprometida con la descentralización verdadera, al permitirle hasta al menor titular de tonken, quien no consideraría gestionar un servidor para participar en el consenso de red, generar nuevos bloques y recibir honorarios. Los requisitos insignificantes de energia y la pausa automática en las conexiones contadas se traducen en que los usuarios pueden dejar el software de Ardor abierto en sus smartphones todo el tiempo.

El cambio de nodos de servidores alojados a dispositivos móviles hace la cadena de bloques más resiliente ante ataques externos, manipulación de datos y censura. Mientras que una cadena de bloques de "proof of stake" no depende de "fincas mineras", si la mayoría de nodos están ubicados físicamente en algunos centros de datos, un desastre natural o un ataque planeado puede causar alteraciones graves. Sin embargo, cuando muchos dispositivos móviles en todo el mundo, en manos de sus dueños, participan activamente en el consenso de "proof of stake," la resiliencia de la cadena de bloques ante adversarios humanos o naturales pasa a un nivel superior.

El modelo único de consenso como servicio de la cadena de bloques de Ardor garantiza que esta mejor descentralización, seguridad y resiliencia de red beneficiará inmediatamente a todos los clientes comerciales de Jelurida con cadena secundaria dedicada, así como a los que están creando aplicaciones en lo alto de la cadena secundaria Ignis.

