Letko Brosseau votará en contra de la adquisición de Atrium European Real Estate Limited por parte de Gazit-Globe Ltd.

- Letko Brosseau reafirma su intención de votar en contra de la adquisición de Atrium European Real Estate Limited por parte de Gazit-Globe Ltd.

MONTREAL, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Letko, Brosseau & Associates Inc., una empresa independiente especializada en gestión de inversiones que controla o dirige inversiones sobre aproximadamente el 2,4% de las acciones en circulación de Atrium European Real Estate Limited ("ATRS" o la "Empresa") y que es el segundo accionista más importante de la Empresa, reafirma hoy su intención de votar EN CONTRA de la transacción privada propuesta por Gazit-Globe Ltd. para ATRS.

El precio propuesto para la transacción de 3,75 euros por acción infravalora significativamente el valor liquidativo declarado por la propia compañía de 5,03 euros por acción.

ATRS es un propietario y gestor líder de centros comerciales de alta calidad en algunas de las mejores zonas urbanas de Europa Central y del Este. Hasta la fecha, ATRS ha tenido éxito en la venta de activos por su valor contable o por encima de éste, incluidos dos activos en Polonia por 298 millones de euros en el primer semestre de 2019. A fecha de 31 de diciembre de 2018, ATRS anunció un valor liquidativo de 5,03 euros por acción antes de los impuestos ("ERPA NAV") y de 4,62 euros por acción después de los impuestos ("ERPA NNNAV"). Además, se espera que ATRS se beneficie de un aumento en los ingresos por alquileres, la bajada de los tipos de interés, las oportunidades significativas de desarrollo y reurbanización, así como su banco de tierras. Basándose en estos factores, Letko Brosseau cree que el valor liquidativo declarado de ATRS supera con creces el precio de la transacción propuesto.

Letko, Brosseau & Associates Inc. es una empresa canadiense independiente especializada en gestión de inversiones fundada en 1987. A fecha de 31 de julio de 2019, la firma gestiona aproximadamente 28.000 millones de dólares en activos para inversores institucionales y clientes privados, y tiene oficinas en Montreal, Toronto y Calgary.

DECLARACIONES PROSPECTIVASAlguna información contenida en este comunicado de prensa puede constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden incluir estimaciones, expectativas, opiniones, previsiones, proyecciones, orientaciones u otras declaraciones que no son declaraciones de hechos. Aunque Letko Brosseau cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten acertadas. Estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres y pueden estar basadas en suposiciones que podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas de Letko Brosseau están expresamente condicionadas en su totalidad por esta declaración cautelar. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se emiten a fecha del presente documento y Letko Brosseau no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, a menos que así lo exija expresamente la legislación de valores aplicable.

